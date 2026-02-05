Κραν Μοντανά: Η επιστολή των Μορέτι στους υπαλλήλους του μπαρ - «Πολλά ψέματα. Ζούμε σε απομόνωση»

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς με 41 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση 400 χιλιάδων φράγκων, αλλά είναι άγνωστη η ταυτότητα του ατόμου που κατέβαλε το χρηματικό ποσό.

Το ζευγάρι των ιδιοκτητών Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, βρίσκεται υπό έρευνα μαζί με τον υπεύθυνο της δημοτικής αρχής για τη δημόσια ασφάλεια και έναν πρώην δημοτικό υπάλληλο.

Στη διάρκεια μιας διακοπής στην κατάθεση του βαφτισιμιού της Τζέσικα Μορέτι, Ζαν Μαρκ Γκαμπριελί, στο πλαίσιο της έρευνας, η ιδιοκτήτρια μίλησε στους δημοσιογράφους με δάκρυα στα μάτια, έχοντας στο πλευρό της τους δικηγόρους της: «Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, ποτέ δεν θα φανταζόμασταν, ούτε καν στον χειρότερο εφιάλτη μας, ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Τις τελευταίες ώρες, οι δύο ιδιοκτήτες έστειλαν στους υπαλλήλους μια επιστολή δύο σελίδων για να εξηγήσουν τη σιωπή τους, που λένε ότι αναγκάστηκαν, λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, να «συγκρατήσουν τα λόγια βαθιάς ενσυναίσθησης που θέλαμε να σας απευθύνουμε αμέσως μετά από αυτή την τραγωδία». Μια σιωπή που είναι «απείρως βαριά και οδυνηρή», γράφουν.

Στο κείμενο θυμούνται τους νεκρούς εργαζομένους και απορρίπτουν ορισμένες ανακατασκευές που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων η κατηγορία ότι η ιδιοκτήτρια έφυγε με τα έσοδα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

«Ζούμε σε απομόνωση»

Η Μορέτι εξηγεί ότι έχουν ειπωθεί πολλά ψέματα, «πάρα πολλά. Μεταξύ αυτών, ότι έφυγα με τα χρήματα. Ψέμα. Ψέμα. Ποτέ δεν έφυγα. Και δεν φεύγω ούτε τώρα, γιατί θέλω την αλήθεια».

Η ιδιοκτήτρια του μπαρ εξηγεί επίσης ότι η απόφαση να γράψει στους υπαλλήλους της προήλθε από την κατάσταση «απομόνωσης» στην οποία βρίσκονται, η οποία τροφοδότησε «πολλές παρεξηγήσεις και ψέματα».

«Η επιστολή ήταν ο μόνος τρόπος για να εκφραστούμε στους υπαλλήλους μας, χρησιμεύει για να μας προστατεύσει και ήταν ένας τρόπος να τους πούμε ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει και ότι όλα όσα λέγονται είναι εντελώς τρελά», είπε η Μορέτι. Στη συνέχεια, αναφέρεται εν συντομία στη Cyane, την σερβιτόρα με το κράνος που φέρεται να προκάλεσε κατά λάθος τη φωτιά: «Με φώναζε "νταντά Τζέσικα"», θυμάται.

Για τους απλήρωτους μισθούς, μομφή που έκανε υπάλληλος τους, αναφέρουν ότι έχουν μπλοκαριστεί όλοι οι επαγγελματικοί και ιδιωτικοί λογαριασμοί τους και ελπίζουν «ότι η εισαγγελία θα δεχτεί μερική άρση για την επείγουσα καταβολή αυτών των ποσών». Και προσθέτουν: «Δεν θα σας εγκαταλείψουμε. Είμαστε δεσμευμένοι από την ίδια μοίρα και θα κάνουμε τα πάντα για να σας στηρίξουμε. »