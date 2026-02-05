Ιταλία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα - Δηλητηριάστηκαν οι διασώστες

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ιταλία, όταν μία τετραμελής οικογένεια έχασε τη ζωή της από διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα που προκλήθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, από δυσλειτουργία του λέβητα, ενώ και οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο, αλλά και ένας συγγενής υπέστησαν δηλητηρίαση.

Η οικογένεια Κόλα, αλβανικής καταγωγής, αποτελούνταν από έναν 48χρονο πατέρα Άρτι, τη 42χρονη μητέρα Τζονίντα, και δύο παιδιά τον Χαϊντάρ, έναν ηλεκτρολόγο, 22 ετών, και την Tζέσικα, μια 15χρονη μαθήτρια.

Ο μεγαλύτερος γιος, πριν πεθάνει, κατάφερε να καλέσει για βοήθεια τον θείο του, αδερφό του πατέρα του, ο οποίος έφτασε στο σπίτι στην πόλη Λούκα της Τοσκάνης.

Η μακάβρια ανακάλυψη

Ο αδελφός του άνδρα μαζί με τους διασώστες παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού και αντίκρυσαν τέσσερα άτομα νεκρά στο πάτωμα. Η τραγωδία συνέβη την ώρα του δείπνου, καθώς το τραπέζι ήταν ακόμα στρωμένο.

Ο θείος, λόγω της εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στους διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να βγουν από το σπίτι την τελευταία στιγμή, πριν λιποθυμήσουν. Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι διασώστες υπέστησαν ελαφρά δηλητηρίαση, αλλά χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους.

Η Εισαγγελία διέταξε την κατάσχεση του σπιτιού. Τις επόμενες ώρες, οι καραμπινιέροι θα αναλύσουν μια σειρά συγκεκριμένων στοιχείων: μαζί με τους πυροσβέστες θα πρέπει να εξακριβώσουν εάν ο λέβητας ήταν κανονικά καταχωρημένος, σωστά εγκατεστημένος και υποβαλλόταν στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Το σπίτι όπου συνέβη η τραγωδία, σύμφωνα με την Corriere della Sera, ανήκει στον Άρτι Κόλα, ο οποίος – σύμφωνα με μαρτυρίες – το είχε αγοράσει πριν από περίπου τρία χρόνια, αν και η οικογένεια είχε μετακομίσει εκεί μόλις πρόσφατα.

Το σπίτι είχε ανακαινιστεί εν μέρει από τον ίδιο, ίσως με τη βοήθεια ορισμένων φίλων.