Τζιμ Κάρεϊ: Ο «βασανιστικός» λόγος που τον ώθησε να εγκαταλείψει τον ρόλο του διάσημου «Grinch»

Ο Τζιμ Κάρεϊ σχεδόν εγκατέλειψε την ταινία «The Grinch» εξαιτίας ενός ιδιαίτερου λόγου που οι θαυμαστές συχνά ξεχνούν.

Ο διάσημος ηθοποιός είναι γνωστός για την εμβληματική του ερμηνεία στον ρόλο του Grinch, ωστόσο έφτασε ένα βήμα πριν παραιτηθεί από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην χριστουγεννιάτικη ταινία μετά από μια απρόσμενη «βασανιστική» εμπειρία κατά τα γυρίσματα.

Jim Carrey protected child co-star Taylor Momsen on the "Grinch" set and "freaked out" when a stunt almost hurt her: "I always felt really safe with Jim."



"We were shooting the scene coming down the mountain on the sled. It was this real sled that was up on a giant spring that… pic.twitter.com/aWmgoJv7zA — Variety (@Variety) December 16, 2025

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το πώς ο Τζιμ Κάρεϊ υποδύθηκε τον Grinch:

Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει επαινεθεί για τον ρόλο του στην ταινία «How The Grinch Stole Christmas». Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι σχεδόν εγκατέλειψε τον ρόλο λόγω των ακραίων μεθόδων που απαιτούνταν για να μετατραπεί στον εμβληματικό χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα. Μετά από αυτή την αποκάλυψη, κάποιοι θαυμαστές λένε ότι η ταινία τους έχει «χαλάσει».

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει παλαιότερα για τα γυρίσματα στην εκπομπή «The Graham Norton Show», όταν παραδέχτηκε πόσο επίπονη ήταν η εμπειρία του στο σετ. Ο Κάρεϊ αποκάλυψε πόσο απαιτητική ήταν η προετοιμασία για τον ρόλο και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόση προσπάθεια χρειάστηκε. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είπε: «Όταν έκανα τον Grinch, το μακιγιάζ ήταν κυριολεκτικά σαν να θάβομαι ζωντανός κάθε μέρα».

Εξηγώντας πόσο χρόνο περνούσε με το μακιγιάζ, πρόσθεσε:

- «Η πρώτη μέρα ήταν περίπου οκτώ ώρες και μισή, και γύρισα στο τροχόσπιτό μου και χτύπησα το πόδι μου στον τοίχο, και είπα στον Ρον Χάουαρντ ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω την ταινία. Τότε ήρθε ο Μπράιαν Γκρέιζερ, ο άνθρωπος που βρίσκει λύσεις, και σκέφτηκε μια λαμπρή ιδέα: να προσλάβουμε έναν κύριο εκπαιδευμένο να διδάσκει πράκτορες της CIA πώς να αντέχουν βασανιστήρια. Έτσι κατάφερα να περάσω από τον Grinch.»

Jim Carrey revealed he almost quit the 2000 movie ‘How the Grinch Stole Christmas’ due to the title character’s elaborate costume, even offering to return his multi-million dollar paycheck. https://t.co/pB06cf3Dxo pic.twitter.com/AJ2I2EX9QW — E! News (@enews) December 16, 2025

- Αν και ο Κάρεϊ έπρεπε να φοράει το μακιγιάζ και το κοστούμι 100 φορές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, παραδέχτηκε ότι καταλάβαινε πως έπρεπε να το κάνει «για τα παιδιά». Αναφέρεται ότι ο ειδικός τον δίδαξε μεθόδους απόσπασης της προσοχής για να τον βοηθήσει να αναπτύξει συγκεκριμένες νοοτροπίες για να ολοκληρώσει το έργο, κάτι που τον βοήθησε να αντέξει τη σοβαρή σωματική και ψυχική δυσφορία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Για να τα καταφέρει, ο Κάρεϊ είπε ότι έκανε πράγματα όπως να ακούει επανειλημμένα τους Bee Gees και να καπνίζει τσιγάρα μέσω ενός μακριού καπνιστή για να μην πάρει φωτιά το κοστούμι του. Κατά καιρούς, χτυπούσε ακόμη και το πόδι του μόνος του.

Jim Carrey is opening up again on the lengths he went through to play the Grinch. https://t.co/9A0FUFC4Z3 — Good Morning America (@GMA) December 15, 2025

Ο Grinch μπορεί να είναι μία από τις πιο εμβληματικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών, αλλά ίσως δεν συνειδητοποιείτε πόση προσπάθεια κατέβαλε ο πρωταγωνιστής για να τη δημιουργήσει.

