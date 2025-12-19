Taylor Swift: Έγινε ζευγάρι με τον Travis Kelce μετά από προξενιό της... μαμάς της!

Φαίνεται πως η έγκριση από την μαμά δεν είναι μόνο ελληνική συνήθεια

Taylor Swift: Έγινε ζευγάρι με τον Travis Kelce μετά από προξενιό της... μαμάς της!
Η Andrea Swift ενθάρρυνε την κόρη της, Taylor Swift, να ασχοληθεί με τον παίκτη των Kansas City Chiefs, Travis Kelce, μετά το viral επεισόδιο «New Heights», όπως αποκάλυψε στα νέα επεισόδια του ντοκιμαντέρ «End of an Era» που προβλήθηκαν την Παρασκευή.

Η 67χρονη Andrea θυμήθηκε ότι έβλεπε τίτλους στον Τύπο για το ενδιαφέρον του αθλητή προς την ποπ σταρ, ψάχνοντας «στο διαδίκτυο».

Πρώτη εντύπωση και έγκριση από τη μητέρα

Η Andrea θεώρησε τον Travis «χαριτωμένο» και κάλεσε τον ξάδερφό της, τον οποίο θεωρεί «ειδικό» για την ομάδα NFL της Μιζούρι, για να μάθει περισσότερα για τον παίκτη. Στη συνέχεια, μίλησε με την Taylor στο καμαρίνι της πριν από μια στάση της Eras Tour τον Οκτώβριο του 2024 στη Νέα Ορλεάνη, λέγοντας: «Μου είπε: "Θεέ μου, είναι ο πιο καλός άνθρωπος. Και ξέρεις τι; Λατρεύει πραγματικά τη μητέρα του, την Donna Kelce"».

«Σκέφτηκα αμέσως, πώς θα καταφέρω να τον γνωρίσει;», πρόσθεσε, με την Taylor να παραδέχεται ότι το ιστορικό της στα ραντεβού δεν περιλάμβανε συχνά αθλητές.

Η Andrea τόνισε ότι η χειρονομία του Travis — να φέρει ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό του για να το δώσει στην Taylor — «είπε πολλά» για τον χαρακτήρα του. «Ήταν τόσο ειλικρινές», εξήγησε. «Το βρήκα την πιο γλυκιά κίνηση στον κόσμο, ότι ήρθε στην παράστασή σου και σου έφερε κάτι από τον κόσμο σου… Μου άρεσε».

Η Andrea τηλεφώνησε στην Taylor και τη συμβούλεψε να δοκιμάσει «κάτι διαφορετικό», σημειώνοντας ότι ο Travis είναι «πολύ χαριτωμένος».

Από τη γνωριμία στον αρραβώνα

Η Taylor και ο Travis ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2023, με τον παίκτη να γονατίζει και να της κάνει πρόταση τον Αύγουστο. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε φέτος το καλοκαίρι και σκοπεύει να παντρευτεί τον Ιούνιο, με πηγές να αναφέρουν ότι θέλουν ο γάμος να γίνει στο Ocean House στο Watch Hill, Rhode Island.

Η τελική δύο επεισόδια του «End of an Era» θα προβληθούν στις 23 Δεκεμβρίου στο Disney+.

