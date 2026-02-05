Πόλο: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση

Διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης η Ολλανδία. Η ομάδα του Ευάγγελου Δουδέση, επικράτησε 15-13 στα πέναλτι της Ουγγαρίας (10-10 κ.α.) στο Φοουντσάλ της Πορτογαλίας. Έτσι πήρε το χρυσό για 7η φορά στην ιστορία της και δεύτερη συνεχόμενη, μετά το 2024 στο Αϊντχόφεν.

Ο κανονικός αγώνας είχε διαρκείς διακυμάνσεις, με την Ουγγαρία να προηγείται 3-1, τις «οράνιε» να περνούν μπροστά 5-3, τις Μαγυάρες να αντιδρούν εκ νέου (6-5), αλλά την Ολλανδία να ξαναπαίρνει μικρό προβάδισμα. Η 19χρονη Τίμπα διαμόρφωσε το τελικό 10-10 στο 1,5 λεπτό πριν τη λήξη.

Έτσι ο τίτλος κρίθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί, οι παίκτριες του Ευάγγελου Δουδέση ήταν απόλυτα εύστοχες, η Ααρτς απέκρουσε το σουτ της Κέστελι και η Ολλανδία διατήρησε τον τίτλο της.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Ουγγαρία): 3-1, 1-4, 2-2, 4-3

Στα πέναλτι: 3-5

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκάρντα 3, Βάλι 2, Βάρο 2, Κέστελι 2, Τίμπα 2, Σίλαγκι Λαϊμέτερ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Φαν ντε Κράατς 4, Κένινγκ 3, Μπόσφελντ 2, Λ. Ρόγκε 2, Μουλχάουτσεν 2, Γιάουστρα, Σάαπ

Η απονομή στις πρωταθλήτριες Ευρώπης: