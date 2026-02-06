Εκλογές στην Ουγγαρία: Παρέμβαση Τραμπ υπέρ Όρμπαν με «πλήρη και αμέριστη στήριξη»

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας αγωνιστής και ένας νικητής, και έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας», έγραψε σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ

Εκλογές στην Ουγγαρία: Παρέμβαση Τραμπ υπέρ Όρμπαν με «πλήρη και αμέριστη στήριξη»
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προσφέρει την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο διατηρεί στενές σχέσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.

«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας αγωνιστής και ένας νικητής, και έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας - ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.

Κρατώντας τα ηνία της Ουγγαρίας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Όρμπαν είναι πίσω στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα, το κόμμα του Fidesz βρίσκεται πίσω από τον σχηματισμό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, ενός πρώην μέλους του κόμματος του Όρμπαν που έγινε ένας από τους πιο δριμείς επικριτές του, και μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου κατάφερε να ενώσει την ψήφο της αντιπολίτευσης.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον αντίποδα, διατηρεί ταραχώδεις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγορεί ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

