Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Έφτασε στο Ομάν ο Αμπάς Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Ομάν για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRNA.

Κατά το ιρανικό πρακτορείο, ο Αραγτσί «αφίχθη στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά με την αμερικανική αντιπροσωπεία».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να υπάρξει διπλωματική πρόοδος τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν όσο και σε άλλα ανοιχτά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, διατηρώντας την πίεση προς την Τεχεράνη παρά την επανέναρξη των συνομιλιών.