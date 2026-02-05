Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Νεκρός εντοπίστηκε ο οδηγός που νωρίτερα παρασύρθηκε από χείμαρρο στην προσπάθειά του να διασχίσει ιρλανδική διάβαση.

Πρόκειται για έναν 55χρονο άνδρα με καταγωγή από χωριό της Κομοτηνής.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΣΚΑΪ, oι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στο σημείο έχουν εντοπίσει το αυτοκίνητο που επέβαινε ο 55χρονος, και βλέπουν τον οδηγό χωρίς τις αιθήσεις του, ωστόσο εξαιτίας της δύσκολης κατάσταση μιας και η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανασύρουν τη σορό του.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε συλληφθεί την περασμένη Τρίτη καθώς είχε εντοπιστεί να κινείται με όχημα υπό την εππήρεια αλκοόλ.

Ο 55χρονος που αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, βρέθηκε ξανά πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου και παρά την απαγόρευση από την ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε να διασχίσει το σημείο με το Ι.Χ. του με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο τραγικό περιστατικό που σημειώνεται στην συγκεκριμένη περιοχή καθώς πριν από περίπου μία εβδομάδα ένας αγρότης είχε χάσει τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Μανώλης Ταπατζάς με δημόσια τοποθέτησή του εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το γεγονός, τονίζοντας πως πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ταπατζά:

«Αυτό που συμβαίνει δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αγνοείται οδηγός που παρασύρθηκε στην Ιρλανδική διάβαση του Ηφαίστου. Δυστυχώς ο συμπολίτης μας προσπάθησε να περάσει με Ι.Χ τη συγκεκριμένη διάβαση. Η διέλευση της οποίας είχε απαγορευτεί από την Ελληνική Αστυνομία, από νωρίς το απόγευμα. Αυτή την στιγμή συνδράμουν για την ανεύρεση του άτυχου συμπολίτη μας, μονάδα της 4ης ΕΜΑΚ, άνδρες της Π.Υ, η Ελληνική Αστυνομία, διασώστες του Ερυθρού Σταυρού και αναμένεται από τη Θεσσαλονίκη δύτες από την 2η ΕΜΑΚ».

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ, fonirodopis.gr