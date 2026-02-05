Κομοτηνή: Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που αποπειράθηκε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση
Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών
Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου, λίγο έξω από την Κομοτηνή, όπου βρέχει δυνατά από το πρωί.
Στην προσπάθεια του να διασχίσει τη διάβαση φαίνεται ότι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το ποταμού Βοζβόζη.
Οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ δυσκολεύονται να επιχειρήσουν, λόγω της στάθμης των νερών. Στο σημείο βρίσκονται, επίσης, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ και της Πολιτικής Προστασίας.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
