Rave party σε εκκλησία στη Λαμπρινή: «Είναι η 4η φορά που συμβαίνει - Ακροδεξιός ο Πλεύρης»

Ένα μουσικό πάρτι τύπου rave πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή, με προβολείς και ηχητικά συστήματα εγκατεστημένα στα σκαλιά του ναού

Το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση τύπου rave μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή, στο Γαλάτσι. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα social media, οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς με φωτιστικά εφέ πάνω στα σκαλιά του ναού, ενώ η κονσόλα των DJ βρισκόταν ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα. Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και κατέγραψαν στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Πηγές από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ανέφεραν στο Newsbomb ότι η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου.

Παράλληλα, σημείωσαν ότι παρόμοιες δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, ενώ το καλοκαίρι είχε διοργανωθεί και πανηγύρι σε πλατεία εκκλησίας.

Πηγές από τον Δήμο Αθηναίων τόνισαν ότι η εκκλησία ήταν ενημερωμένη για την εκδήλωση και ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη εκδήλωση, με συμμετοχή νέων της περιοχής και της τοπικής αγοράς, ενώ οι ίδιοι οι συμμετέχοντες καθάρισαν την πλατεία μετά τη λήξη της στις 23:00 το βράδυ.

Παράλληλα αποκαλεί τον Θάνο Πλεύρη... «ακροδεξιό» που διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός, ενώ σε δηλώσεις του στο Mega βλέπει «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Ο Δήμος Γαλατσίου από την πλευρά του υποστήριξε σε επικοινωνία με το Newsbomb ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με το γεγονός και πως πρόκειται για πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου: «Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων χορεύει η Αθήνα», με δέκα μουσικές δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το περιστατικό:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

