Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στήθηκε rave party μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή στο Γαλάτσι. Οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς επάνω στα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ η κονσόλα των DJ στήθηκε ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε ευρέως, η δράση εξελίχθηκε κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, επί της οδού Ωρωπού. Προβολείς με φωτιστικά εφέ τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο του ναού.

Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ αρκετοί από αυτούς ανέβασαν στιγμιότυπα και βίντεο στα social media, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του πάρτυ.

Σε επικοινωνία του Newsbomb με τον Δήμο Γαλατσίου, υποστηρίχθηκε ότι ο δήμος δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο γεγονός. Επισήμαναν ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι αντίστοιχο στην περιοχή.

Το κάλεσμα για τη εν λόγω μουσική εκδήλωση είχε γίνει με ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, «στους ρυθμούς των Χριστουγέννων χορεύει η Αθήνα» με δέκα μουσικές δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Μάλιστα, σε σχετική δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε τονίσει ότι «το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή», με street parties, μουσικά σχήματα και θεματικές δράσεις σε γειτονιές όπως το Μοναστηράκι, η πλατεία Βικτωρίας, η Λαμπρινή, το Παγκράτι, η Ερμού και η Ομόνοια.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, σαφείς αποστάσεις από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα κρατά ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πολύκαρπος, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων. Όπως υποστηρίζει, επρόκειτο για δράση που διοργανώθηκε από τον Δήμο, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου από την πλευρά της Εκκλησίας. «Ήταν μια εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, την έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο χώρος από τα κάγκελα έως και τα σκαλιά του ναού υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δήμου και όχι της ενορίας, σημειώνοντας: «Ο χώρος μέσα από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας αρμόδιος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν γνωρίζαμε ότι θα βάλουν φωτορυθμικά στον ναό». Όπως επαναλαμβάνει, για τα γεγονότα που προκάλεσαν αντιδράσεις «υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το περιστατικό:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas .https://t.co/M2ISpnB905 — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 21, 2025

Ολόκληρο το κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων

«Όλες οι δράσεις για το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Xάρης Δούκας: «Σας καλούμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα»

Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων «χορεύει» η Αθήνα, την παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου. Με δέκα μουσικές δράσεις, που απλώνονται σε όλη την πόλη, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων καλεί κατοίκους κι επισκέπτες να πάρουν μέρος σε μία μεγάλη, ανοιχτή γιορτή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια. Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Σας καλούμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα».

Οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

