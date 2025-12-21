Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Δεκάδες άτομα βρέθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, όπου οι διοργανωτές είχαν στήσει φωτορυθμικά και ολόκληρο πόστο για τον DJ που έπαιζε όλο το βράδυ μουσική

Rave party στα σκαλιά Ιερού Ναού στη Λαμπρινή προκαλεί θύελλα αντιδράσεων
Το βράδυ του Σαββάτου (20/12) στήθηκε rave party μπροστά από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή στο Γαλάτσι. Οι διοργανωτές τοποθέτησαν προβολείς επάνω στα σκαλιά της εκκλησίας, ενώ η κονσόλα των DJ στήθηκε ακριβώς κάτω από αυτά, συνοδευόμενη από μεγάλα ηχητικά συστήματα.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε ευρέως, η δράση εξελίχθηκε κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα, επί της οδού Ωρωπού. Προβολείς με φωτιστικά εφέ τοποθετήθηκαν έξω από την είσοδο του ναού.

Οι παρευρισκόμενοι χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής, ενώ αρκετοί από αυτούς ανέβασαν στιγμιότυπα και βίντεο στα social media, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του πάρτυ.

Σε επικοινωνία του Newsbomb με τον Δήμο Γαλατσίου, υποστηρίχθηκε ότι ο δήμος δεν είχε καμία απολύτως εμπλοκή στο συγκεκριμένο γεγονός. Επισήμαναν ότι είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κάτι αντίστοιχο στην περιοχή.

Το κάλεσμα για τη εν λόγω μουσική εκδήλωση είχε γίνει με ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων για τους εορτασμούς των Χριστουγέννων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, «στους ρυθμούς των Χριστουγέννων χορεύει η Αθήνα» με δέκα μουσικές δράσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

Μάλιστα, σε σχετική δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας είχε τονίσει ότι «το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή», με street parties, μουσικά σχήματα και θεματικές δράσεις σε γειτονιές όπως το Μοναστηράκι, η πλατεία Βικτωρίας, η Λαμπρινή, το Παγκράτι, η Ερμού και η Ομόνοια.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, σαφείς αποστάσεις από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα κρατά ο προϊστάμενος του ναού, πατήρ Πολύκαρπος, αποδίδοντας την ευθύνη αποκλειστικά στον Δήμο Αθηναίων. Όπως υποστηρίζει, επρόκειτο για δράση που διοργανώθηκε από τον Δήμο, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης ή ελέγχου από την πλευρά της Εκκλησίας. «Ήταν μια εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, την έχουν κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι ο χώρος από τα κάγκελα έως και τα σκαλιά του ναού υπάγεται στη δικαιοδοσία του Δήμου και όχι της ενορίας, σημειώνοντας: «Ο χώρος μέσα από τα κάγκελα μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας αρμόδιος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν γνωρίζαμε ότι θα βάλουν φωτορυθμικά στον ναό». Όπως επαναλαμβάνει, για τα γεγονότα που προκάλεσαν αντιδράσεις «υπεύθυνος είναι ο Δήμος Αθηναίων».

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το περιστατικό:

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. Δούκα».

Ολόκληρο το κάλεσμα του Δήμου Αθηναίων

«Όλες οι δράσεις για το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Xάρης Δούκας: «Σας καλούμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα»
Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων «χορεύει» η Αθήνα, την παραμονή της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου. Με δέκα μουσικές δράσεις, που απλώνονται σε όλη την πόλη, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων καλεί κατοίκους κι επισκέπτες να πάρουν μέρος σε μία μεγάλη, ανοιχτή γιορτή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια. Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Σας καλούμε να περπατήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να ανακαλύψουμε τη γιορτινή Αθήνα».

Οι εκδηλώσεις αναλυτικά:

Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι, στον Κεραμεικό | Ώρα: 14.30

Παραμονή της Mεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου, η οδός Σαλαμίνος στον Κεραμεικό, υποδέχεται μια μικρή λατινοαμερικάνικη γιορτή: sandos που αχνίζουν, empanadas που μοσχοβολούν και βινύλια που σε «ταξιδεύουν» από το Ρίο μέχρι την Αβάνα. Ο πεζόδρομος αποκτά φωτεινή, πολύχρωμη αισθητική με… καλοκαιρινή διάθεση και χρώματα.

Πρωτογένους Street Party | Ώρα: 17.00

Μια μικρή «πολιτεία» μουσικής και δημιουργίας, φιλοξενείται στην οδό Πρωτογένους για δύο νύχτες, όπου οι DJs την πρώτη νύχτα (20/12) δίνουν τον ρυθμό και τη δεύτερη νύχτα (21/12) παραδίδουν τη σκυτάλη στις ανερχόμενες μπάντες της εναλλακτικής σκηνής. Το κοινό περιμένουν καλλιτέχνες και μικρές εκπλήξεις, ενώ τα καταστήματα και τα εργαστήρια της γειτονιάς μένουν ανοιχτά για να ενισχύσουν τις δύο βραδιές με γεύσεις και αρώματα.

20 Δεκεμβρίου: DJ sets
21 Δεκεμβρίου: Live μπάντες

Λαμπρινή Street Party | Ώρα: 19.00

Η Λαμπρινή γίνεται το νέο hotspot της ηλεκτρονικής σκηνής. Το ΕΝΤΕΚΑ Athens στήνει σε αυτή τη βορινή γειτονιά του Δήμου Αθηναίων μία εντυπωσιακή, φωτεινή και ολοζώντανη σκηνή, με μερικούς από τους πιο δραστήριους DJs και μουσικούς παραγωγούς της πόλης στο πιο «ηλεκτρισμένο» πάρτι της χρονιάς.

Night Yoga, στο Πάρκο Ριζάρη | Ώρα: 19.00

Πρόσκληση σε νυχτερινή γιόγκα, στο πάρκο Ριζάρη. Οι γιορτές δεν είναι μόνο μουσική, χορός και τραγούδι, αλλά και μια ευκαιρία για τόνωση και ευεξία. Κάτω από τα δέντρα, στο πάρκο Ριζάρη, με καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών, η γιόγκα γίνεται προσιτή σε όλους: προχωρημένους, αρχάριους ή αυτούς που απλώς θέλουν να δοκιμάσουν μια νέα συνήθεια ευεξίας.

Αγία Φανφάρα από το Μοναστηράκι έως την Πλατεία Αβησσυνίας | Ώρα: 19.30

Φέτος, η Αθήνα δεν στολίζεται απλώς, γλεντάει και χορεύει σε βαλκανικούς ρυθμούς. Η Αγία Φανφάρα, η ορχήστρα που αποτελείται από 25 μουσικούς με χάλκινα, ξύλινα και κρουστά όργανα, θα «ξεχυθεί» στους δρόμους της Αθήνας και θα ανάψει τη σπίθα της γιορτής με τη δύναμη της μουσικής της. Από την πλατεία Μοναστηρακίου έως την πλατεία Αβησσυνίας, η μπάντα στήνει μια βαλκανική πομπή.

Melachrinos Velenzas: A Christmas Piano Story, στην Πλατεία Βικτωρίας | Ώρα: 19.30

Ο Μελαχρινός Βελέντζας, ο καλλιτέχνης που συστήθηκε στο κοινό μέσα από το πολυταξιδεμένο “Lemon”, θα μας οδηγήσει σε ένα μουσικό ταξίδι με προορισμό την πλατεία Βικτωρίας. Οι Piano Stories του, μικρές ιστορίες που γεννήθηκαν άλλοτε από τη μνήμη κι άλλοτε από το σήμερα, συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες «αποχρώσεις» και μας καλούν σε μια συνάντηση που θυμίζει ότι τελικά ένα πιάνο αρκεί για να πει όσα δεν χωρούν σε λέξεις.

Alexandros Affolter Quartet – Sinatra with a Twist, στο Παγκράτι | Ώρα: 20.00

Χριστούγεννα χωρίς τζαζ δεν γίνονται και με αφορμή τη Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου, το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων φέρνει μελωδίες του Φρανκ Σινάτρα στην πλατεία Μεσολογγίου. Ο Ολλανδός τραγουδιστής Alexandros Affolter συνεργάζεται με τον ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλο, και μαζί ερμηνεύουν τραγούδια του μεγάλου αμερικανού καλλιτέχνη, μέσα από μια φρέσκια οπτική της τζαζ. Κλασικά, αγαπημένα τραγούδια του, αλλά και επιλογές που σημάδεψαν την προσωπική του δισκοθήκη εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα που αναβιώνει την εποχή της μεγάλης λάμψης.

En Lefko Party, στην Ομόνοια | Ώρα: 20.00

Το πάρτι μεταφέρεται στην Ομόνοια. Η Μεγαλύτερη Νύχτα του Χρόνου μεταμορφώνει τη στοά του Moxy Athens City Hotel, σε μια δυναμική dance σκηνή που λάμπει από φως και κίνηση, κυριολεκτικά στο κέντρο της πόλης. Ο En Lefko 87.7 αναλαμβάνει τα decks, φέρνοντας τους πιο αγαπημένους DJs και παραγωγούς του σταθμού σε μια σκηνή με πολύ κέφι και χορό.

The Storyville Ragtimers, στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου | Ώρα: 21.00

Οι The Storyville Ragtimers φέρνουν τον παλμό της Νέας Ορλεάνης των ’20s κάνοντας αναδρομή σε μια εποχή όπου η τζαζ ήταν τρόπος ζωής. Μας μεταφέρουν στους νυχτόβιους δρόμους του Storyville, τους ρυθμούς του Basin Street και τον ήχο των ποταμόπλοιων που ταξίδευαν στον Μισισιπή. Με την αύρα του Λούις Άρμστρονγκ, του Τζέλι Ρολ Μόρτον και όλων όσοι έμειναν στην ιστορία της jazz ως πρωτοπόροι στήνουν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου μια χριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη σουίνγκ, λαμπιόνια και αστραφτερό vintage στυλ, εκεί όπου η μαγεία της τζαζ ξαναγεννιέται.

De Profundis, στον πεζόδρομο της Ερμού | Ώρα: 21.00

Το μουσικό σύνολο De Profundis αφήνει την αίθουσα του Ωδείου και βγαίνει στο πιο ζωντανό σημείο της πόλης. Στην Ερμού, ένα σύνολο δεξιοτεχνών μουσικών φέρνει την κλασική μουσική εκεί όπου «αναπνέει» ελεύθερα. Με πάθος, δεξιοτεχνία και σκηνική ενέργεια, μετατρέπουν τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας σε υπαίθρια σκηνή υψηλής τέχνης. Εν όψει της Μεγαλύτερης Νύχτας του Χρόνου (21/12), η πόλη «ντύνεται» με μελωδίες που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική «λάμπει» παντού.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης, «Δράσεις προβολής, ενίσχυσης και προώθησης του τουρισμού στον Δήμο Αθηναίων»/Yποέργο 1, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», ΟΠΣ 6018475 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης».

