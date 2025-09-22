Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Ανενόχλητα τουρκικά ψαράδικα στο Αγαθονήσι - Βίντεο του Newsbomb

Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις από τα ψαράδικα πλοία στο Αιγαίο.

Σήμερα το μεσημέρι, όπως φαίνεται και στα πλάνα που εξασφάλισε το Newsbomb, σημειώθηκαν δώδεκα παραβιάσεις στο Αγαθονήσι σε ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με τον Ναύαρχο (ε.α.) του Λιμενικού, Νίκο Σπανό:

Ούτε ένα, ούτε δύο… αλλά δώδεκα (!) τουρκικά αλιευτικά σκάφη βρίσκονται σήμερα από τις 13:15, μόλις λίγα μέτρα από τις βορειοανατολικές ακτές του Αγαθονησίου, εντός ΕΧΥ, αλιεύοντας ανενόχλητα.

Το μοτίβο είναι γνωστό: όταν δεν υπάρχει πλωτό στην περιοχή, εμφανίζονται. Και το ερώτημα είναι εύλογο – πώς το γνωρίζουν αυτό με τόση ακρίβεια;

Πρόκειται για μια συστηματική και σχεδόν καθημερινή παραβίαση, η οποία συντελείται σε μια ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη, χωρίς καμία ουσιαστική αποτροπή.

Σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή παρουσία και αποφασιστικότητα, η απουσία δράσης αφήνει χώρο στην παρανομία να εδραιώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι προ δύο εβδομάδων στη Μυτιλήνη καταγράφηκε ένα ακόμη επεισόδιο με παράνομη αλιεία από τουρκικά γρι-γρι.

Είχε προηγηθεί το συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Σαμοθράκη.

Διαβάστε επίσης