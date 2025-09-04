Σαμοθράκη: Βίντεο από Τούρκο αλιέα στο συμβάν με τους πυροβολισμούς - «Έτρεξαν μακριά ως συνήθως»

Ως συνήθως, οι Τούρκοι μετά από κάθε προκλητική ενέργεια κατά της εθνικής μας κυριαρχίας, παρουσιάζουν με κάποιον τρόπο τον εαυτό τους... θύματα

Ένα βίντεο που δημοσίευσε Τούρκος ψαράς, από το πρόσφατο περιστατικό με την εκδίωξη των ελληνικών σκαφών, ανοιχτά της Σαμοθράκης, δείχνει την κίνηση των μεγάλων τουρκικών πλοίων που κινούνται απειλητικά.

Ο ίδιος φέρεται να πανηγυρίζει για αυτό που συμβαίνει ενώ λέει ότι... «η ελληνική ακτοφυλακή μας παρενοχλεί. Ήρθαν, είμαστε εδώ, έτρεξαν μακριά ως συνήθως. Θα περιμένουμε εδώ».

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι όπως ανέφεραν αλιείς που βρίσκονταν στο επίμαχο σημείο στο Newsbomb, το ελληνικό λιμενικό δεν εμφανίστηκε ποτέ, την ώρα που οι Τούρκοι αλιείς τους έδιωχναν και πυροβολούσαν στον αέρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το συμβάν έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα.

