Σαμοθράκη: Ο Έλληνας αλιέας που δέχτηκε πυροβολισμούς περιγράφει στο Newsbomb
Το μεροκάματο του τρόμου έζησε ο ψαράς από την Καβάλα, Παύλος Μανωλής, ο οποίος με το αλιευτικό του χθες το βράδυ, δυτικά της Σαμοθράκης, δέχτηκε επίθεση ακόμα και με πυροβολισμούς, από Τούρκους αλιείς! Ο ίδιος περιέγραψε τα πρωτοφανή γεγονότα στο Newsbomb.

Η φαιδρή αυτή κατάσταση στο Αιγαίο με τα τουρκικά αλιευτικά να αλωνίζουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ακόμα και μέχρι τις… Κυκλάδες, αποκτά νέα διάσταση προκλητικότητας, και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί ακόμα και να θρηνήσουμε και θύματα.

Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται και στα βίντεο, η ένταση προκλήθηκε περίπου 5-10 μίλια δυτικά της Σαμοθράκης, όταν ο Παύλος Μανωλής ξεκινώντας από την Καραμωτή Καβάλας προσέγγισε τα περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν μεθόδους αλιείας απαγορευμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές θάλασσες.

«Πλησιάσαμε κοντά τους ώστε να διαμαρτυρηθούμε διότι ψαρέυουν με απαγορευμένα φώτα και δίχτυα. Τα φώτα τους είναι δεκαπλάσιας ισχύς από το επιτρεπόμενο, ενώ τα δίχτυα τους καταστρέφουν όλα τα ιχθυαποθέματα, τον γόνο και συχνά ολόκληρο τον βυθό. Τότε, άρχισαν να μας καταδιώκουν με ένταση, με πρόθεση ακόμα και να μας βουλιάξουν. Είχαν όπλα, και άρχισαν να πυροβολούν πάνω από τα σκάφη μας», περιγράφει.

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν

Τα τουρκικά αλιευτικά σημειώνει ο αλιέας είναι διπλάσια σε μέγεθος από τα ελληνικά,φτάνοντας τα 80 μέτρα, ενώ τα ελληνικά συνήθως φτάνουν μέχρι τα 30 μέτρα μήκος.

Επιστρέφοντας σε ασφαλή απόσταση, το ελληνικό αλιευτικό έκανε το αυτονόητο, καλώντας το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και περιγράφοντας την κατάσταση. Ωστόσο, δεν ήρθε κανένα πλωτό του Λιμενικού.

«Περιμέναμε 1,5 ώρα, δεν ήρθε κανείς και αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε. Οι Τούρκοι φυσικά παρέμειναν», μας λέει.

«Και είναι λογικό», συνεχίζει ο Παύλος Μανωλής, «καθώς όταν κανείς δεν αντιδράει και δεν μας προστατεύει, οι Τούρκοι θα κάνουν ότι θέλουν».

Τον ρωτάμε αν θα ξαναβγει στο ίδιο σημείο, κι ο ίδιος απαντάει απογοητευμένα: «Μπορούμε να ξαναπάμε, με κίνδυνο να μας βουλιάξουν, και να παιρνουμε στο λιμενικο και αυτοί να μην έρχονται και να μας ρωτανε αν ειμαστε στα διεθνη υδατα η όχι»;

Θυμίζεται ότι όλο το καλοκαίρι έχει προκύψει μέγα ζήτημα με την δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν ανενόχλητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... συμφωνίας στην οποία ενέδωσε η χώρα μας το 2017, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχε συλλάβει η Τουρκία!

