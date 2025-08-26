Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Πού αποσκοπεί η τουρκική προκλητικότητα - Τα διεθνή παραδείγματα χρήσης αλιευτικών ως εργαλείων ισχύος

Γιώργος Νόκος

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»
ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριοποίηση τουρκικών αλιευτικών σκαφών σε ελληνικά ύδατα έχει εξελιχθεί σε μια σταθερή πρακτική που αποτυπώνει ένα βαθύτερο μία βαθύτερη πολιτική και στρατηγική στόχευση του τουρκικού κράτους.

Το θέμα είχε αναδείξει το Newsbomb με συνεχή ρεπορτάζ του από διάφορα σημεία του Αιγαίου.

Οι συχνές εισόδοι μηχανότρατων κοντά στη Μυτιλήνη, τη Σαμοθράκη και τα Δωδεκάνησα προκαλούν διαρκείς παρεμβάσεις του Λιμενικού Σώματος, με βίντεο και μαρτυρίες να τεκμηριώνουν τις καταδιώξεις.

Οι Έλληνες αλιείς καταγγέλλουν σοβαρές ζημιές στα αποθέματα και στον βυθό, ενώ τα τουρκικά μέσα παρουσιάζουν τα περιστατικά ως κινήσεις σε «διεθνή ύδατα».

Η τουρκική στρατηγική πίσω από τα αλιευτικά

Η δράση των αλιευτικών λειτουργεί ουσιαστικά ως πρακτική εφαρμογή του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους. Η Άγκυρα, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχειρεί να εδραιώσει παρουσία σε θαλάσσιες ζώνες όπου αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με τη συστηματική δραστηριότητα να επιδιώκει να δημιουργήσει εικόνα «συνεκμετάλλευσης» και να ενισχύσει την πάγια τουρκική θέση ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος αποτελούν πεδία διαμοιρασμού, με την Τουρκία να έχει ρόλο καθοριστικό.

1752757150168-804024169-b8695eb0-toyrkia-evros.jpg

Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Πέρα από τη γεωπολιτική διάσταση, οι τουρκικές τράτες επιφέρουν άμεση πίεση στους Έλληνες αλιείς. Οι καταστροφικές πρακτικές με συρόμενα εργαλεία αφαιρούν εισόδημα από μικρές κοινότητες που εξαρτώνται από τη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν περιβαλλοντική ζημία με μακροχρόνιες συνέπειες. Η Αθήνα αντιμετωπίζει το ζήτημα τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε θεσμικό πλαίσιο, καθώς έχει τεθεί θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας.

d82864c8-b2b85687-thnos.jpg

Η γεωπολιτική διάσταση της τουρκικής τακτικής

Η χρήση αλιευτικών ως μέσου προβολής ισχύος συνδέεται με τον ευρύτερο αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Το τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» προβάλλει μια θαλάσσια επικράτεια που εκτείνεται από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την ισχύ του Δικαίου της Θάλασσας και τη νομιμότητα των ελληνικών θαλάσσιων ζωνών.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί την παρουσία των αλιευτικών για να εμπεδώσει την εικόνα μιας «φυσικής δραστηριότητας» στις επίμαχες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό, τα αλιευτικά μετατρέπονται σε εργαλεία υβριδικής στρατηγικής, που συνδυάζει οικονομικό όφελος, πίεση σε τοπικούς πληθυσμούς και δοκιμή των επιχειρησιακών αντανακλαστικών του ελληνικού Λιμενικού.

Η γεωπολιτική αξία αυτής της τακτικής βασίζεται, όπως επισημαίνουν διπλωμάτες, στη δημιουργία τετελεσμένων. Η συνεχής παρουσία αλιευτικών σκαφών, σε συνδυασμό με τις συνοδείες της τουρκικής Ακτοφυλακής, επιτρέπει στην Άγκυρα να καλλιεργεί την αντίληψη ότι οι επίμαχες περιοχές είναι «γκρίζες ζώνες» και όχι θαλάσσια σύνορα με ξεκάθαρη ελληνική κυριαρχία.

Το αφήγημα αυτό εξυπηρετεί την πάγια θέση της Τουρκίας για μη αναγνώριση πλήρους δικαιώματος θαλάσσιων ζωνών στα ελληνικά νησιά, από το Καστελόριζο και σε ολόκληρο το Αιγαίο.

«Παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας»

Ο Νικόλαος Σπανός, πρώην Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού, μιλώντας πρόσφατα στο Newsbomb κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κάνει λόγο για παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας!

«Η παράνομη αλιεία ισοδυνάμει με παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και η απάντησή μας θα πρέπει να είναι άμεση. Σύμφωνα με τον Νόμο 4855/2021 και το άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα τα μέσα αυτά θα πρέπει να κατάσχονται και οι Τούρκοι αλιείς να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη - πρόκειται για αδικήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση».

«Η αναλγησία σημαίνει ανοχή και τετελεσμένα», επισημαίνει ο έμπειρος αξιωματικός. «Η θάλασσά μας είναι η ψυχή της πατρίδας και θα πρέπει να την υπερασπίζουμε αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και να προστατέψουμε τους Έλληνες αλιείς που μοχθούν για το μεροκάματο.

Μόνο με συστηματική επιτήρηση και διαρκείς ελέγχους και εφαρμογή των ποινών μπορούμε να βάλουμε τέλος στο φαινόμενο που πλήττει την κυριαρχία και τον θαλάσσιο πλούτο μας», καταλήγει.

Από πού αντέγραψε η Τουρκία την τακτική με τα αλιευτικά;

Η τακτική που εφαρμόζει η Άγκυρα με τα αλιευτικά της σκάφη εντάσσεται σε μια διεθνώς αναγνωρίσιμη πρακτική όπου η αλιεία μετατρέπεται σε εργαλείο ήπιας ισχύος. Το παράδειγμα της Κίνας στο Νότιο Σινικό Πέλαγος, με τη χρήση αλιευτικών και ναυτικής πολιτοφυλακής για συνεχή παρουσία σε αμφισβητούμενες περιοχές, δείχνει πώς μια δύναμη αξιοποιεί τον στόλο των αλιευτικών για να κατοχυρώσει διεκδικήσεις. Έρευνα του Military Review έχει σχολιάσει ότι τα αλιευτικά λειτουργούν ως «εργαλείο δικαιωμάτων», λιγότερο επιθετικό από επιθετική στάση στρατιωτικών μονάδων, αλλά πολύ αποτελεσματικό ως μέσο άσκησης πίεσης.

Οι «Cod Wars» μεταξύ Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου τη δεκαετία του 1950 έως το 1970, ανέδειξαν πώς τα αλιευτικά μπορούν να βρεθούν στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης για θαλάσσια όρια, ενώ ο «Πόλεμος του Αστακού» ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γαλλία την περίοδο 1961–1963, έδειξε την ικανότητα των παράκτιων κρατών να κινητοποιούν στρατιωτικά μέσα για να προστατεύσουν θαλάσσιους πόρους. Ακόμη και ο «Turbot War» Καναδά – Ισπανίας, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, απέδειξε ότι οι συγκρούσεις για την αλιεία μπορούν να λάβουν χαρακτήρα διεθνούς κρίσης με διπλωματικές και εμπορικές προεκτάσεις.

Η τουρκική πρακτική εντάσσεται έτσι σε μια ακολουθία παραδειγμάτων όπου η αλιεία γίνεται όχημα στρατηγικής επιρροής. Η διαφορά είναι ότι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο οι διεκδικήσεις της Άγκυρας συνδέονται με ένα συνολικό αφήγημα αναθεώρησης συνόρων και αποδυνάμωσης του Διεθνούς Δικαίου. Η «Γαλάζια Πατρίδα» αποκτά υλική διάσταση μέσα από τα τουρκικά αλιευτικά, που λειτουργούν ως αιχμή μιας πιο σύνθετης γεωπολιτικής επιδίωξης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νιγηρία - «Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Πότε παίζει η Εθνική

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Φανούριος: Ο νεοφανής άγιος της Εκκλησίας μας, τα θαύματά του και η φανουρόπιτα

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

11:25WHAT THE FACT

Κρυμμένο βιβλίο της CIA αποκαλύπτει πότε και πώς θα τελειώσει ο κόσμος - Η θεωρία της καταστροφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ