Τουρκικά αλιευτικά αλωνίζουν στο Αιγαίο - Φοβούνται να βγουν για ψάρεμα οι Έλληνες

Τουρκικά αλιευτικά «αλωνίζουν» στο Αιγαίο, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, οι Έλληνες αλιείς χάνουν τη δουλειά τους και... κανείς δεν κάνει τίποτα.

Πρόκειται για πάρα πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτοικοι νησιών -όχι απαραίτητα ακριτικών- καταγράφουν σε βίντεο και φωτογραφίες την παρουσία των τουρκικών αλιευτικών, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούν μεθόδους ψαρέματος που καταστρέφουν τον βυθό και εκμηδενίζουν τα αλιευτικά αποθέματα, προκαλώντας μεταξύ άλλων και πιθανή οικολογική καταστροφή!

Το θέμα είχε αναδείξει ήδη από τις αρχές Ιουλίου το Newsbomb, όταν εθεάθησαν για συνεχή 24ωρα, τουρκικά αλιευτικά να προσαράζουν στις ακτές της... Τήνου! Οι απαντήσεις που λάβαμε από το υπουργείο Ναυτιλίας ήταν ότι η παραμονή τους ήταν προσωρινή, λόγω των καιρικών συνθηκών. Οι καιρικές συνθήκες της περιοχής τότε ωστόσο κάθε άλλο παρά δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο.

Επίσης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι παρακολουθεί και καταγράφει επιμελώς αυτή τη δραστηριότητα, είτε μέσω παρατήρησης από τα ερευνητικά του σκάφη, είτε μέσω αναφορών από δίκτυο πολιτών, είτε μέσω παρακολούθησης του ηλεκτρονικού ίχνους των αλιευτικών σκαφών.

Οι αναφορές συνεχίστηκαν και αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ, κλιμακώνονται. Αυτές τις ημέρες τουρκικά αλιευτικά επιχειρούν ανοιχτά του Αγαθονησίου, της Λήμνου, των Δωδεκανήσων αλλά και των ανατολικών Κυκλάδων!

Οι παράκτιοι αλιείς των νησιών μας, όπως δηλώνουν στην κάμερα του Alpha, φοβούνται να βγουν για ψάρεμα, καθώς οι τουρκικές ανεμότρατες καταστρέφουν τα εργαλεία τους, τα δίχτυα και τα παραγάδια τους, ώστε προφανώς στη συνέχεια να... τους κλέψουν το απόθεμα.

Το υπουργείο Ναυτιλίας απαντά με κύκλους του, ότι υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε παραβιάσεις αλιευτικών ξένης σημαίας στο Αιγαίο, τα συμβάντα αυτά καταγράφονται με διοπτεύσεις και οπτικοακουστικό υλικό και στη συνέχεια οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Δηλαδή, ότι γνωρίζουμε αυτό που συμβαίνει το καταγράφουμε, δεν επεμβαίνουμε, και ενημερώνουμε άλλους φορείς και οργανισμούς που επίσης δεν επεμβαίνουν... Και οι Τούρκοι συνεχίζουν να αλωνίζουν ανενόχλητα.

Δείτε το ρεπορτάζ:

Σήμερα ωστόσο υπήρξε δυναμική αντίδραση σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR, σε μια περίπτωση τουλάχιστον, δίπλα στα βραχονησίδα «Κουνέλι» κοντά στο Αγαθονήσι. Σκάφη του Λιμενικού Σώματος καταδίωξαν τουρκική μηχανότρατα και την έτρεψαν σε φυγή.

Ο Νικόλαος Σπανός, πρώην Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού, μιλώντας στο Newsbomb κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κάνει λόγο για παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας!

«Η παράνομη αλιεία ισοδυνάμει με παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και η απάντησή μας θα πρέπει να είναι άμεση. Σύμφωνα με τον Νόμο 4855/2021 και το άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα τα μέσα αυτά θα πρέπει να κατάσχονται και οι Τούρκοι αλιείς να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη - πρόκειται για αδικήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση».

«Η αναλγησία σημαίνει ανοχή και τετελεσμένα», επισημαίνει ο έμπειρος αξιωματικός. «Η θάλασσά μας είναι η ψυχή της πατρίδας και θα πρέπει να την υπερασπίζουμε αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και να προστατέψουμε τους Έλληνες αλιείς που μοχθούν για το μεροκάματο.

Μόνο με συστηματική επιτήρηση και διαρκείς ελέγχους και εφαρμογή των ποινών μπορούμε να βάλουμε τέλος στο φαινόμενο που πλήττει την κυριαρχία και τον θαλάσσιο πλούτο μας», καταλήγει.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Νικόλαος Σπανός ανέφερε τα εξής, παρέχοντας και τα ανάλογα ντοκουμέντα:

Ως πρώην Ανώτατος αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. και πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Ελέγχου Αλιείας, δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση που εξελίσσεται καθημερινά στα Δωδεκάνησα. Πριν λίγο μου έστειλαν την παρακάτω φωτογραφία, όπου Τριάντα (30) τουρκικές μηχανότρατες, παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας, αλιεύουν ανεξέλεγκτα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, μόλις λίγα μέτρα από τη στεριά των Αρκιών, όπως αποδεικνύεται από την εικόνα του ραντάρ.

Οι καταγγελίες είναι συνεχείς, η κατάσταση είναι γνωστή στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά οι αντιδράσεις περιορίζονται σε «ενημερώσεις» και συστάσεις.Την ίδια στιγμή που οι Έλληνες αλιείς βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρής απαγόρευσης της αλιείας με τράτα, απειλούμενοι με βαριά πρόστιμα, οι Τούρκοι αλιεύουν ανενόχλητοι, λεηλατώντας τον θαλάσσιο πλούτο μας και δημιουργώντας τετελεσμένα εις βάρος της χώρας μας.

Η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις:

• Να επιτηρούν και να προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα.

• Να εφαρμόζουν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αλιεία.

• Να παρεμβαίνουν αποφασιστικά σε περιπτώσεις παραβίασης της εθνικής μας κυριαρχίας.

• Να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Ελλήνων αλιέων που πλήττονται άδικα.Η απουσία αντίδρασης ισοδυναμεί με ανοχή. Και η ανοχή απέναντι σε αυτήν την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα οδηγεί σε καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αφανισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου και υπονόμευση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Η χώρα μας δεν μπορεί να παραμένει θεατής. Οι αρχές οφείλουν να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά. Η θάλασσα είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα – και δεν χαρίζεται.

Ο 25ος μεσημβρινός

Η Υπουργική Απόφαση 4023/64557/22-5-2014 (ΦΕΚ Β 1307), σε συνδυασμό με την εφαρμοστική οδηγία ΑΔΑ 78Ξ6Β-ΝΥΣ, θεσπίζει σαφείς όρους για την αλιεία με τράτα βυθού, απαγορεύοντας ρητά τη χρήση του εργαλείου δυτικά του 25ου μεσημβρινού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε έτους. Ο 25ος μεσημβρινός δεν είναι μια τυχαία γραμμή στο χάρτη· διχοτομεί το Αιγαίο και, σε γεωστρατηγικό επίπεδο, ταυτίζεται με τη νοητή γραμμή που εδώ και χρόνια η Τουρκία προβάλλει στους χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας» για να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία.

Ενώ η ελληνική πολιτεία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στους Έλληνες αλιείς, που συχνά οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία και απόγνωση, όπου τουρκικά αλιευτικά εισβάλλουν ανενόχλητα στην ελληνική θαλάσσια επικράτεια, παραβιάζοντας όχι μόνο τη νομοθεσία μας, αλλά και κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Σε πολλές περιπτώσεις, οι παρανομίες αυτές λαμβάνουν χώρα υπό την «σκιά» ή και την άμεση συνοδεία της τουρκικής ακτοφυλακής.