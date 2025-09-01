«Βόμβα» Κικίλια: «Τούρκοι ψαρεύουν στο Αιγαίο γιατί ενδώσαμε το 2017 για τους όμηρους στρατιώτες»

«Για αβλαβή διέλευση» και άτυπη... ελληνοτουρκική συμφωνία για την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν το 2017 στην Τουρκία (Δημήτρης Κούκλατζης και Αγγελος Μητρετώδης), έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ερωτώμενος σχετικά με τα εκατοντάδες πια περιστατικά κατά τα οποία παρατηρούνται τουρκικές μηχανότρατες να αλιεύουν παράνομα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων!

Το φαινόμενο παρατηρείται όλο το καλοκαίρι, με τουρκικά σκάφη να ψαρεύουν ανενόχλητα στο Αιγαίο, από τη Σαμοθράκη και το Αγαθονήσι μέχρι και τις Κυκλάδες, με ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να κάνουν λόγο για κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας.

Έχουν σημειωθεί μάλιστα περιστατικά κατά τα οποία σκάφη του Λιμενικού καταδιώκουν και απωθούν τα τουρκικά σκάφη, ωστόσο αυτό μάλλον είναι η εξαίρεση, παρά το σχετικό πλαίσιο που προβλέπει σύλληψη των παράνομων αλιέων.

Ο υπουργός όσον αφορά την παρουσία των τουρκικών αλιευτικών στις Κυκλάδες, είπε ότι εκεί οι τουρκικές τράτες κάνουν «αβλαβή διέλευση», ερχόμενες από τη Μάλτα με προορισμό την Τουρκία. Ερωτώμενος πως είναι σίγουρος ότι δεν αλιεύουν κατά την πολυήμερη παραμονή τους -και όχι απλή διέλευση όπως παρατηρήθηκε-, ακόμα και ανοιχτά της Τήνου, όπως παρουσίασε το Newsbomb, απάντησε ότι αυτή είναι η επιχειρησιακή ενημέρωση που έχει.

Όσο για το ανατολικό Αιγαίο, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. «Από το 2017 και την περίπτωση της ομηρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτών ενδώσαμε λόγω της διαπραγμάτευσης αυτής για κάποιο χρονικό διάστημα και δεν ελέγξαμε ως οφείλαμε το πως ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες στην περιοχή. Από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει μια μόνιμη διαμάχη σε ένα καθεστώς που πέρασε μια γραμμή που επιτρεπόταν για το που είναι τα χωρικά ύδατα και αν οι τουρκικές τράτες ψαρεύουν στη θαλάσσια ζώνη μας ή όχι. Το Λιμενικό έχει υποχρέωση να τις εμποδίζει, να συλλαμβάνει και να σχηματίζει δικογραφία», ανέφερε συγκεκριμένα, κάνοντας λόγο έτσι ουσιαστικά για... άτυπη ελληνοτουρκική συμφωνία παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων!

«Από το τι συμβαίνει εκεί μέχρι την προβοκάτσια και το θερμό επεισόδιο, η απόσταση είναι μεγάλη. Για αυτό πρέπει να μελετάμε σε βάθος και διάρκεια τα γεγονότα», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι «πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος».

