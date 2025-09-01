Αγαθονήσι: Έτσι παραβιάζουν τα τουρκικά αλιευτικά τα εθνικά μας ύδατα - Αποκαλυπτικό βίντεο

Διαρκείς είναι οι «εισβολές» των τουρκικών αλιευτικών σκαφών στο Αιγαίο εντός της ελληνικής ΑΟΖ, όπου σύμφωνα με καταγγελίες εκτός του ότι ψαρεύουν παράνομα, με τις μεθόδους που ακολουθούν καταστρέφουν τον ελληνικό βυθό «λεηλατώντας» τα ιχθυαποθέματα.

Τουρκικά αλιευτικά έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία του Αιγαίου, από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Σάμο αλλά και τις Κυκλάδες, όπως έχει αναδείξει το Newsbomb.

Τα τελευταία 24ωρα το φαινόμενο παρατηρείται έντονα στα ανοιχτά και κοντά στις ακτές του Αγαθονησίου, κοντά στη Σάμο, όπου 8 τουρκικές μηχανότρατες επιχειρούν σε μόνιμη βάση.

Το Newsbomb δημοσιεύει βίντεο ενός Έλληνα αλιέα ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και περιγράφει επακριβώς την κατάσταση, χρησιμοποιώντας το ραντάρ του σκάφους του, όπου φαίνεται ξεκάθαρα τη τουρκική παραβίαση.

Όπως φαίνεται, τα αλιευτικά σκάφη με εμφανή εθνικά διακριτικά, δραστηριοποιούνται εντός των ορίων που σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία αποτελούν ελληνικά κυριαρχικά ύδατα. Στο βίντεο διακρίνεται συνεχής και συντονισμένη αλιευτική δραστηριότητα, χωρίς την παρουσία ελληνικού περιπολικού σκάφους στην περιοχή κατά τον συγκεκριμένο χρόνο τουλάχιστον.

Δείτε το βίντεο:

«Σοβαρή πρόκληση της εθνικής μας κυριαρχίας»

Ο Νικόλαος Σπανός, πρώην ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα αλιείας, παρακολουθεί από τις αρχές του καλοκαιριού το φαινόμενο και σχολιάζει, μιλώντας στο Newsbomb:

«Το καταγεγραμμένο περιστατικό αποτελεί σαφή ένδειξη παραβίασης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο από τουρκικά αλιευτικά. Η συστηματική παρουσία και δραστηριοποίησή τους σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικής ευθύνης συνιστά αφενός οικονομική απώλεια -δηλαδή παράνομη αλιεία εις βάρος των Ελλήνων αλιέων-, αφετέρου υπονομεύει την ασφάλεια και την έννομη τάξη στη θάλασσα.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ε.α, εκτιμώ ότι απαιτείται:

-Εντατικοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης με χρήση τεχνικών μέσων (ραντάρ, drones, περιπολικά).

-Άμεση καταγραφή και τεκμηρίωση όλων των παραβιάσεων, ώστε να υπάρχει αδιάσειστο αποδεικτικό υλικό προς διεθνή προβολή.

-Ενεργοποίηση διακρατικών και ευρωπαϊκών μηχανισμών πίεσης για την τήρηση των αλιευτικών ορίων.

Η διαρκής και ανενόχλητη παρουσία τουρκικών αλιευτικών στο Αιγαίο δεν αποτελεί μόνο ζήτημα αλιευτικής διαχείρισης, αλλά και σοβαρή πρόκληση απέναντι στην εθνική μας κυριαρχία.

Διαβάστε επίσης