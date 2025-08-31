Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται στο Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά που εθεάθησαν χθες ανοιχτά και πολύ κοντά στις ακτές του Αγαθονησίου, όπως αποκάλυψε το Newsbomb, συνέχισαν και σήμερα τις παράνομες πρακτικές τους.

Από το πρωί, αλιεύουν στην ίδια περιοχή, και σύμφωνα με εκτιμήσεις από παράγοντες της περιοχής, τα σκάφη λόγω απόστασης και καυσίμων αγκυροβολούν εν ορμώ στις θάλασσες μας κοντά στις ακτές και το πρωί συνεχίζουν την παρανομία τους στα νησιά μας.

Η επικίνδυνη αυτή κατάσταση κατάφωρης παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας παρατηρείται όλο το καλοκαίρι, σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου, ακόμα και στις Κυκλάδες.

Δείτε εικόνες:

«Πρόκειται για μια κανονικότητα της παραβίασης σε μόνιμη βάση λόγω ανοχής και του κατευνασμού που επικρατεί από πλευράς μας. Μια συστηματική μεθοδευμένη εκμετάλλευση λόγω εποχής αιχμής των αλιευμάτων, που σίγουρα φαίνεται να είναι καθοδηγούμενη από την άγκυρα για γεωπολιτικούς σκοπούς.

Αυτος ο κατευνασμός όμως και η ανοχή δημιουργεί κάτι πολύ σημαντικό: ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών, ότι η πολιτεία μπορεί να υπερασπιστεί τα αυτονόητα, και αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο, από κάθε τουρκική μηχανότρατα», σχολιάζει στο Newsbomb ο Νικόλαος Σπανός, πρώην Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σχολιάζει αναλυτικά:

