Τον... χαβά τους οι Τούρκοι: 8 αλιευτικά σκάφη ανενόχλητα κοντά στο Αγαθονήσι, βίντεο του Newsbomb

Ένα «φαινόμενο» που διαρκεί όλο το καλοκαίρι

Τον... χαβά τους οι Τούρκοι: 8 αλιευτικά σκάφη ανενόχλητα κοντά στο Αγαθονήσι, βίντεο του Newsbomb
Ακάθεκτοι οι Τούρκοι, ελλείψει ισχυρής αντίδρασης, συνεχίζουν να ψαρεύουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας την κυριαρχία αλλά και προκαλώντας μεγάλα προβλήματα τόσο στα ιχθυαποθέματα του Αιγαίου, εξαιτίως των μεθόδων αλίευσης, αλλά και επακολούθως στους Έλληνες ψαράδες.

Το θέμα έχει αναδείξει με ρεπορτάζ του το Newsbomb, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σκάφη του Λιμενικού έχουν καταδιώξει τα τουρκικά σκάφη.

Σε νέο σημερινό βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb, φαίνονται 8 μηχανότρατες να αλιεύουν ανοιχτά αλλά και κοντά στις ακτές του Αγαθονησίου.

Δείτε το βίντεο:

Ο Νικόλαος Σπανός, πρώην Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού, μιλώντας στο Newsbomb κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κάνει λόγο για παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας!

«Η παράνομη αλιεία ισοδυνάμει με παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και η απάντησή μας θα πρέπει να είναι άμεση. Σύμφωνα με τον Νόμο 4855/2021 και το άρθρο 398 του Ποινικού Κώδικα τα μέσα αυτά θα πρέπει να κατάσχονται και οι Τούρκοι αλιείς να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη - πρόκειται για αδικήματα που τιμωρούνται με φυλάκιση».

«Η αναλγησία σημαίνει ανοχή και τετελεσμένα», επισημαίνει ο έμπειρος αξιωματικός. «Η θάλασσά μας είναι η ψυχή της πατρίδας και θα πρέπει να την υπερασπίζουμε αποτελεσματικά και με αποφασιστικότητα στο πεδίο, ώστε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας, αλλά και να προστατέψουμε τους Έλληνες αλιείς που μοχθούν για το μεροκάματο.

Μόνο με συστηματική επιτήρηση και διαρκείς ελέγχους και εφαρμογή των ποινών μπορούμε να βάλουμε τέλος στο φαινόμενο που πλήττει την κυριαρχία και τον θαλάσσιο πλούτο μας», καταλήγει.

