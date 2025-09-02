Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - Δείτε το βίντεο

Το βίντεο που ανέβασε αλιέας ανοιχτά της Θάσου

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - Δείτε το βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, Κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει το βίντεο που ανέβασε το βράδυ της Τρίτης, Έλληνας αλιέας που ψάρευε ανοιχτά της Θάσου.

540694382102332923789459944159113756066308175n.jpg

Όπως φαίνεται, σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απωθούν τα ελληνικά αλιευτικά και όπως αναφέρεται, αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν.

Το Newsbomb διερευνά το περιστατικό ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο που συμβαίνει αυτό, κι αν πρόκειται για χώρο εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Δείτε το βίντεο:

Όλο το καλοκαίρι έχει προκύψει μέγα ζήτημα με την δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν ανενόχλητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... συμφωνίας στην οποία ενέδωσε η χώρα μας το 2017, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχε συλλάβει η Τουρκία!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική απόφαση-σταθμός: Η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ομαλοποίηση των σχέσεων με Μόσχα επιθυμεί η Σλοβακία - Αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας ο Τραμπ

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο Πακιστάν: 11 νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες

22:35BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης και κινδύνου σε παιδότοπο του Ρεθύμνου

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανικό πρόβλημα για το Flying Cat 3 - Πλέει προς τον Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (2/9/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η λίστα για το Europa League - Οι τέσσερις ξένοι που έμειναν εκτός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

20:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Κλιμακώνονται οι επιθέσεις Ransomware στην Ευρώπη – Ανησυχούν οι ειδικοί

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναχτυπά ο Ισραηλινός αναλυτής που αναστάτωσε την Τουρκία για τα Κατεχόμενα - Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» απειλή κατά Αιγύπτου και Ισραήλ

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

22:35BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είναι... ζωντανός και μίλησε για όλα - Το χτύπημα στα καρτέλ της Βενεζουέλας, ο Πούτιν που τον δυσαρέστησε και η Κίνα

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική με 8.000 Γερμανούς στρατιώτες και 40 πλοία απέναντι σε 30.000 Ρώσους

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη - Η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε θανάσιμα με ΙΧ

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Τι δείχνουν τα οπλοστάσια πυραύλων για τον επόμενο πόλεμο στην Μέση Ανατολή - Ο ρόλος της Τουρκίας

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ