Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - Δείτε το βίντεο

«Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα, τα αλιευτικά σκάφη, το κράτος πουθενά, Κοιτάξτε θράσος, θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει το βίντεο που ανέβασε το βράδυ της Τρίτης, Έλληνας αλιέας που ψάρευε ανοιχτά της Θάσου.

Όπως φαίνεται, σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής απωθούν τα ελληνικά αλιευτικά και όπως αναφέρεται, αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν.

Το Newsbomb διερευνά το περιστατικό ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστό το ακριβές σημείο που συμβαίνει αυτό, κι αν πρόκειται για χώρο εντός της ελληνικής ΑΟΖ.

Δείτε το βίντεο:

Όλο το καλοκαίρι έχει προκύψει μέγα ζήτημα με την δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν ανενόχλητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... συμφωνίας στην οποία ενέδωσε η χώρα μας το 2017, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχε συλλάβει η Τουρκία!

