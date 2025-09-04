Ανάλυση για τη «ναυμαχία των ψαράδων»: Η Τουρκία ακολουθεί στο Αιγαίο το μοντέλο της Κίνας

Πρόκειται για μια στοχευμένη βαθιά αποσταθεροποιητική επίδραση

Μάνος Χατζηγιάννης

Ανάλυση για τη «ναυμαχία των ψαράδων»: Η Τουρκία ακολουθεί στο Αιγαίο το μοντέλο της Κίνας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβληματισμό έχει προκαλέσει η «ναυμαχία των ψαράδων» στο Θρακικό πέλαγος - και όχι μόνο- καθώς οι Τούρκοιαπείλησαν, προσπάθησαν να εμβολίσουν και τελικά πυροβόλησαν τους Έλληνες ψαράδες, οι οποίοι τους πλησίασαν μόνο και μόνο για να δουν τι ήθελαν.

Το ζήτημα δεν είναι καινούριο. Ειδικά το διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου διεξάγεται κάθε χρόνο η «μάχη της Τσιπούρας», η οποία μάλιστα είχε οδηγήσει και στην μεγάλη κρίση των Ιμίων το 1996.

«Η καθημερινά κλιμακούμενη προκλητική συμπεριφορά των τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των Ελληνικών Χωρικών υδάτων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Επιβάλλεται να σταματήσει «χθες», διότι αποτελεί ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας μας», δήλωσε μεταξύ άλλων στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.).

H μέθοδος της Κίνας που ακολουθεί η Τουρκία

Σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η προ μηνών ανάλυση από τον πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικό σε θέματα των κρατών της Μέσης Ανατολής, Μάικλ Ρούμπιν,

Όπως ανέφερε στο φόρουμ των Δελφών, τον περασμένο Απρίλιο, ο γνωστός αναλυτής, οι κινεζικές μηχανότρατες ψαρεύουν στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες χωρών από την Κορέα έως την Κένυα. Όταν οι χώρες διαμαρτύρονται ή απλώς απορρίπτουν τις κινεζικές προσπάθειες, όπως κάνουν οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, το Πεκίνο προβάλλει αξιώσεις στα θαλάσσια ύδατά τους. Αν αυτό δεν αναγκάσει τις μικρότερες χώρες να υποχωρήσουν, ο νέος στόλος της Κίνας από σκάφη της ακτοφυλακής και μικρότερες φρεγάτες θα πυροβολεί και θα εμβολίζει τους ψαράδες. Η κινεζική υπεραλίευση έχει οδηγήσει ορισμένα αποθέματα - γιγάντια μύδια, οξύρρυγχος και γαρίδες, για παράδειγμα - στο χείλος της εξαφάνισης.

Ο κ. Ρούμπιν τόνισε ότι η κινεζική υπεραλίευση δεν είναι απλώς ένα οικονομικό πρόβλημα ή μια περιβαλλοντική τραγωδία- έχει επίσης μια βαθιά αποσταθεροποιητική επίδραση. Όταν η αλιευτική βιομηχανία της Σομαλίας κατέρρευσε, πολλοί χωρικοί στράφηκαν στην πειρατεία, ενώ άλλοι προσχώρησαν στην Αλ Σαμπάαμπ, την τοπική θυγατρική της Αλ Κάιντα.

Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Ρούμπιν, το Κινεζικό Κόμμα χρησιμοποιεί την υπεραλίευση ως στρατηγική ασύμμετρου πολέμου για την εδραίωση των αξιώσεων κυριαρχίας. Ακριβώς όπως η Τουρκία, συνέχισε ο ειδικός αναλυτής, αναπαράγει την κινεζική «σαλαμοποίηση» για να προωθήσει τις αυτοκρατορικές της φιλοδοξίες στην Κύπρο, τη Συρία και το Ιράκ, έτσι και η Τουρκία ακολουθεί τώρα τη στρατηγική υπεραλίευσης της Κίνας για οικονομικό και αυτοκρατορικό κέρδος στο Αιγαίο Πέλαγος.

Ο κ. Ρούμπιν πρόσθεσε:

Η υδατοκαλλιέργεια είναι μια τεράστια βιομηχανία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η βιομηχανία υδατοκαλλιέργειας της Ελλάδας συνεισφέρει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας και η αλιευτική βιομηχανία της Τουρκίας προσθέτει 3 δισεκατομμύρια δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Τουρκίας.
Όλο και περισσότερο, όμως, η Τουρκία επιδιώκει να εξαπατήσει και να εκμεταλλευτεί αθέμιτα πλεονεκτήματα. Η Τουρκία επωφελείται από κρατικές επιδοτήσεις και, όπως και η Κίνα, αγνοεί τους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Επιπλέον, η Άγκυρα επιδοτεί σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά των προϊόντων της μέσω της Turkish Airlines σε περισσότερους από 50 προορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, μειώνοντας σημαντικά το κόστος των εξαγωγών της. Αυτό επιτρέπει στην Τουρκία να υποτιμά την αγορά. Οι τουρκικές εξαγωγές ψαριών κυριαρχούν ολοένα και περισσότερο στις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των χαμηλότερων δασμών των ΗΠΑ (20% έναντι 10%) και της απουσίας ποιοτικών ελέγχων για τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με εκείνα που αναπτύσσονται εντός αυτής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΣ: Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η Πολύαιγος

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης - Νέος διάλογος Καμμένου: Ο «κοριός» επί ΣΥΡΙΖΑ, οι κουρτίνες, τα λαμπατέρ και ο ταξίαρχος

15:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πτολεμαϊδα: Συμμορία ανηλίκων είχε «ρημάξει» σπίτια της περιοχής - Λεία άνω των 90.000 ευρώ

15:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Lidl Ελλάς μειώνει τις τιμές σε πάνω από 30  αρτοσκευάσματα κατά 13% και ξεκινάει μία χιουμοριστική καμπάνια

15:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Πρότεινε την AEL FC Arena για το ματς με Παναθηναϊκό

15:44LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

15:44ΚΟΣΜΟΣ

«Συμμαχία των προθύμων» για την Ουκρανία: Οι πρώτες αντιδράσεις ηγετών μετά τη συνεδρίαση

15:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στα «Ανεμοδαρμένα ύψη» - Δείτε το τρέιλερ

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες στον δρόμο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Παππούς πήρε κατά λάθος άλλο παιδί από παιδικό σταθμό

15:30TRAVEL

Πάργα: Ο θησαυρός της Ηπείρου με τις «χρυσές» αμμουδιές

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με την απόδειξη 63.000 ευρώ σε εστιατόριο στην Μαγιόρκα: Όλοι ψάχνουν τον αθλητή που ήταν στο τραπέζι

15:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Πλήγμα με Τανούλη - Χάνει τη σεζόν, υπέστη ρήξη χιαστού

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι αστυνομικοί στη μεγαλύτερη χασισοφυτεία της Κορινθίας

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Συνελήφθη 46χρονος αλλοδαπός με Ευρωπαϊκό Ένταλμα για κλοπές σε πολυτελή σκάφη

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει την έρευνα για το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στο μισό από το 2026 στα τρόφιμα

15:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Ο Όστιν Μπάτλερ τα βάζει με τη μαφία της Νέας Υόρκης στο «Κλέφτης από σπόντα»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Βερολίνο - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος

14:57WHAT THE FACT

Τέλος τα καλώδια; Οι Αμερικανοί τελειοποίησαν την ασύρματη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας κυκλοφορεί ξυπόλυτος και παρενοχλεί γυναίκες στον δρόμο

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αυτή είναι η 34χρονη που βρέθηκε νεκρή δίπλα στο νεκρό μωρό της - Δεν πήγαινε σε γυναικολόγο

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

15:44LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον έγινε... ξανθιά! - Δείτε την μεταμόρφωση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Βερολίνο - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Ανάλυση για τη «ναυμαχία των ψαράδων»: Η Τουρκία ακολουθεί στο Αιγαίο το μοντέλο της Κίνας

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι αστυνομικοί στη μεγαλύτερη χασισοφυτεία της Κορινθίας

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισόδια και προπηλακισμός στο Νοσοκομείο της Δράμας πριν την επίσκεψή του Άδωνι Γεωργιάδη

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στη Λισαβόνα: Τι είναι το τελεφερίκ Γκλόρια και πώς λειτουργεί - Το Εθνικό Μνημείο που λατρεύουν οι τουρίστες

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Νεκρά δύο νεογέννητα από δαγκώματα αρουραίων μέσα σε νοσοκομείο - Ανατριχιαστικό βίντεο

12:26ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

14:43LIFESTYLE

Ελένη Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή, μου είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό»

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη - Τα ψευδώνυμα που είχε

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με κέρδη €3 εκατ - Σε Παλαιό Φάληρο, Λιόσια, Τρίκαλα και Λακωνία τα νοθευμένα καύσιμα - 22 συλλήψεις

16:20LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Επίσημα σε νέα ώρα – Η ανακοίνωση

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ