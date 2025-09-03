Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; Ειδικός απαντάει στο Newsbomb

Μιλώντας στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; Ειδικός απαντάει στο Newsbomb

Στιγμιότυπο από το χθεσινό επεισόδιο στο Θρακικο πέλαγος 

ΕΘΝΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Θερμό» φθινόπωρο προδιαγράφεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς δεν φτάνουν οι εμπρηστικές δηλώσεις Φιντάν, οι νέες προκλήσεις του Ερντογάν, αλλά και τα οπλισμένα τουρκικά F-16, που μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει και η «μάχη των ψαράδων» με τις ακραίες κινήσεις των Τούρκων αλιέων.

Ένταση επικράτησε την Τρίτη το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. Ελληνικά αλιευτικά σκάφη ήρθαν σε λεκτική και προφορική αντιπαράθεση με τουρκικά που είχαν πλησιάσει σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές, ενώ η κατάσταση εκτροχιάστηκε φτάνοντας στο σημείο να πέσουν... πυροβολισμοί.

Πού μπορεί να οδηγήσει όμως αυτή η διαρκής ένταση; Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν;

Το Newsbomb απευθύνθηκε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει εκ του σύνεγγυς το ζήτημα. «Η καθημερινά κλιμακούμενη προκλητική συμπεριφορά των τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των Ελληνικών Χωρικών υδάτων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Επιβάλλεται να σταματήσει «χθες», διότι αποτελεί ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας μας», δηλώνει στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.).

Έχοντας διατελέσει επί χρόνια εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος ο κ. Λαγκαδιανός υπογραμμίζει ότι «η ακολουθούμενη πολιτική των «ήρεμων νερών», εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται αδιέξοδη».

Όπως σημειώνει στο Newsbomb αυτή η πολιτική «αποθρασύνει τους εξ ανατολών γείτονες μας, οι οποίοι με «όχημα» τον αλιευτικό τους στόλο, παραβιάζουν συστηματικά τα χωρικά μας ύδατα».

«Χειρότερο όλων; Η δυσμενής αυτή εικόνα τείνει να γίνει πλέον μια σταθερή συνήθεια και μια «κανονικότητα» σε βάρος της Πατρίδας μας. Στο πρόσφατο βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας και όπως οι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν, διαπιστώνουμε με προβληματισμό και ανησυχία τη ρίψη -με περίσσιο θράσος- ακόμα και πυρών(!) από πλευράς τουρκικών αλιευτικών στο θρακικό πέλαγος, εν μέσω …ήπιας και ετεροχρονισμένης παρουσίας των περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος», σχολιάζει ο Νίκος Λαγκαδιανός.

λαγκαδιανός αντιναύρχος Λιμενικού (ε.α.)

Ο Νικόλαος Λαγκαδιανός , Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν

Σε ερώτηση του Newsbomb για το τι πρέπει να γίνει δεν μασάει τα λόγια του:

«Πέρα από τις πομπώδεις φιέστες και τελετές, απαιτείται άμεσα η έμπρακτη πολιτική βούληση για δυναμικότερη Ελληνική επιχειρησιακή παρουσία, όταν μάλιστα παραβιάζονται συστηματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο επιπρόσθετος κίνδυνος να κλονιστεί σοβαρά η εμπιστοσύνη των πολιτών στις Αρχές, ως προς το κατά πόσο οι τελευταίες μπορούν να υπερασπιστούν τα αυτονόητα. Αν μη τι άλλο, η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των Αρχών στην τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας είναι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η χώρα».

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση του Λιμενικού για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες αναφέρεται ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε διεθνή ύδατα και όχι εντός ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 73 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - 11 ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια - «Αναίμακτα» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Νικ Μητρόπουλος - Συνεργάτης του υποψήφιου προέδρου Μάικλ Δουκάκη - Φτωχότερη η ελληνοαμερικανική κοινότητα, λέει ο Πιερρακάκης

21:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

20:54LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε - Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκινά έρευνα για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

20:34ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Φρικιαστικά πειράματα σε άτομα με αναπηρία διεξάγει η Βόρεια Κορέα - Στειρώσεις δια της βίας, εκτελέσεις νεογέννητων

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές των σχολικών ειδών

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Με την κόρη του εμφανίστηκε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η πιθανή διάδοχος του «θρόνου», Κιμ Τζου Αε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Καταιγίδα» από τρίποντα οι Λετονοί και εύκολο +34 με την Τσεχία

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την μεγαλειώδη παρέλαση στο Πεκίνο και το μήνυμα στον Πούτιν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 40χρονος που κατέρρευσε σε καφενείο

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο με μηχανή της ΔΙΑΣ – Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε stop και έπεσε πάνω στους αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της και εντοπίστηκε νεκρή με το βρέφος

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται έκπληξη με βροχές - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, υπερθέαμα κεραυνών αυτήν την ώρα

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνοσουηδός που έκανε το Διαδίκτυο να δακρύσει παίζοντας ηπειρώτικο μοιρολόι με κλαρίνο, στη μνήμη του πατέρα του

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; «Αδιέξοδη η πολιτική των ήρεμων νερών», λέει ειδικός στο Newsbomb

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πάνος Καμμένος διευκρινίζει: Με έπαιρναν τηλέφωνο και δεν το σήκωνα - Ειρωνεύτηκα για την Κίμπερλι

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Έρχεται μείωση του ΕΝΦΙΑ - Ποιους θα αφορά

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γυναίκα διαιτητής δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή: Την κρατούσαν τέσσερις για να μην του επιτεθεί - Βίντεο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης και το USB - Τι λέει συγγενής συλληφθέντα

20:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οριστικά με Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ισπανία η Εθνική Ελλάδας

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Η «γιαγιά Τιτίκα» της Πάτρας που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας σε όλη την Ελλάδα

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την μεγαλειώδη παρέλαση στο Πεκίνο και το μήνυμα στον Πούτιν

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Το ψηφοδέλτιο έγινε «λίστα του θανάτου» - Επτά υποψήφιοι του AfD νεκροί σε δύο εβδομάδες

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Η τουρκική ακτοφυλακή συνοδεύει σήμερα τα αλιευτικά ανοιχτά της Σαμοθράκης - Φωτογραφίες-ντοκουμέντα

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Ολόκληρο νησί στο πένθος για τον μικρό Λευτέρη Λουκατάρη

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Τι αναφέρει ο Απόστολος Γκλέτσος για τη σύνδεσή του με έναν από τους εμπλεκόμενους

20:54LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Αποκάλυψε ότι απέβαλε - Το συγκινητικό μήνυμα μετά τη βάφτιση του γιου της

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ συζητούν για την παράταση της ζωής μέχρι τα 150 χρόνια, τις μεταμοσχεύσεις και την - Δείτε βίντεο με το διάλογο που έπιασαν τα ανοιχτά μικρόφωνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ