Πού θα οδηγήσει η «ναυμαχία των ψαράδων» με τους Τούρκους; Ειδικός απαντάει στο Newsbomb

«Θερμό» φθινόπωρο προδιαγράφεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς δεν φτάνουν οι εμπρηστικές δηλώσεις Φιντάν, οι νέες προκλήσεις του Ερντογάν, αλλά και τα οπλισμένα τουρκικά F-16, που μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες, σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει και η «μάχη των ψαράδων» με τις ακραίες κινήσεις των Τούρκων αλιέων.

Ένταση επικράτησε την Τρίτη το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. Ελληνικά αλιευτικά σκάφη ήρθαν σε λεκτική και προφορική αντιπαράθεση με τουρκικά που είχαν πλησιάσει σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές, ενώ η κατάσταση εκτροχιάστηκε φτάνοντας στο σημείο να πέσουν... πυροβολισμοί.

Πού μπορεί να οδηγήσει όμως αυτή η διαρκής ένταση; Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν;

Το Newsbomb απευθύνθηκε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει εκ του σύνεγγυς το ζήτημα. «Η καθημερινά κλιμακούμενη προκλητική συμπεριφορά των τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των Ελληνικών Χωρικών υδάτων έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Επιβάλλεται να σταματήσει «χθες», διότι αποτελεί ευθεία παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Χώρας μας», δηλώνει στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.).

Έχοντας διατελέσει επί χρόνια εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος ο κ. Λαγκαδιανός υπογραμμίζει ότι «η ακολουθούμενη πολιτική των «ήρεμων νερών», εκ του αποτελέσματος, αποδεικνύεται αδιέξοδη».

Όπως σημειώνει στο Newsbomb αυτή η πολιτική «αποθρασύνει τους εξ ανατολών γείτονες μας, οι οποίοι με «όχημα» τον αλιευτικό τους στόλο, παραβιάζουν συστηματικά τα χωρικά μας ύδατα».

«Χειρότερο όλων; Η δυσμενής αυτή εικόνα τείνει να γίνει πλέον μια σταθερή συνήθεια και μια «κανονικότητα» σε βάρος της Πατρίδας μας. Στο πρόσφατο βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας και όπως οι Έλληνες ψαράδες καταγγέλλουν, διαπιστώνουμε με προβληματισμό και ανησυχία τη ρίψη -με περίσσιο θράσος- ακόμα και πυρών(!) από πλευράς τουρκικών αλιευτικών στο θρακικό πέλαγος, εν μέσω …ήπιας και ετεροχρονισμένης παρουσίας των περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος», σχολιάζει ο Νίκος Λαγκαδιανός.

Ο Νικόλαος Λαγκαδιανός , Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν

Σε ερώτηση του Newsbomb για το τι πρέπει να γίνει δεν μασάει τα λόγια του:

«Πέρα από τις πομπώδεις φιέστες και τελετές, απαιτείται άμεσα η έμπρακτη πολιτική βούληση για δυναμικότερη Ελληνική επιχειρησιακή παρουσία, όταν μάλιστα παραβιάζονται συστηματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο επιπρόσθετος κίνδυνος να κλονιστεί σοβαρά η εμπιστοσύνη των πολιτών στις Αρχές, ως προς το κατά πόσο οι τελευταίες μπορούν να υπερασπιστούν τα αυτονόητα. Αν μη τι άλλο, η αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας των Αρχών στην τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας είναι το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η χώρα».

Σημειώνεται ότι σε ανακοίνωση του Λιμενικού για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς από Τούρκους ψαράδες αναφέρεται ότι το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε διεθνή ύδατα και όχι εντός ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης.

