Οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

Η σημερινή 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα που για πολλούς είναι ταυτισμένη με το τέλος της περιόδου των θερινών διακοπών (παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι ημερολογιακά τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου) ήταν η ημέρα που επανεμφανίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 στο FIR Αθηνών για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες!

Η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών και στον ελληνικό εναέριο χώρο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, πριν από 30 ολόκληρους μήνες! Από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και χθες, η δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο -δραστηριότητα που παλαιότερα χαρακτηριζόταν παράνομη- είχε σχεδόν μηδενιστεί, ή σποραδικά καταγράφονταν είσοδοι τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV's και drones) και πολύ σπανιότερα κίνηση κάποιων ελικοπτέρων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2025, τα ραντάρ της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέγραψαν την είσοδο ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τα οποία εισήλθαν χωρίς άδεια στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελλόριζου, πέταξαν επί 3-4 λεπτά στο FIR Αθηνών και αναγνωρίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν από τη βάση τους για να ελέγξουν τα άγνωστα ίχνη που εμφανίστηκαν στα ραντάς του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Εκτός από τα δύο οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος τουρκικά F-16 που σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ έκαναν μόνο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (δηλαδή εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει προηγουμένως σχέδιο πτήσης) και δεν προέβησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, στον ελληνικό χώρο πληροφοριών πτήσεων εισήλθαν επίσης χωρίς άδεια -σήμερα ακόμη ένα αεροσκάφος ATR-72 των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων καθώς και ένα τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Ρόδου-Καστελλόριζου δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια προγραμματισμένη άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο Πεντάγωνο αποκωδικοποιούν την επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών F-16

Η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και μάλιστα στην περιοχή Ρόδου- Καστελλόριζου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δημιούργησε έκπληξη στα στρατιωτικά κλιμάκια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με δεδομένη την πρόθεση της Αθήνας να επανεξετάσει τις εργασίες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος - Κύπρου, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν πρόκειται για ένα μήνυμα της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας να σταματήσει η προπαρασκευή επανέναρξης των ερευνητικών εργασιών.

Δεν μπορεί επίσης να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών F-16 στο FIR Αθηνών και μάλιστα στην συγκεκριμένη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου έπειτα από 30 μήνες που τα μαχητικά αεροσκάφη της Άγκυρας είχαν αφαιρέσει την περιοχή του Αιγαίου από τον χάρτη των καθημερινών παραβιάσεών τους, συμπίπτει χρονικά με τις μελετημένες και απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Με σχεδόν απειλητικό ύφος, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επισήμανε απευθυνόμενος προς την Ελλάδα: «Η δική μου συμβουλή στους ίδιους είναι να βγουν πλέον από αυτή την αντιπαλότητα προς την Τουρκία και τους Τούρκους. Δηλαδή, αυτός ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό, δηλαδή κάθε φορά που ο Δένδιας έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας. Δείχνει στους ανθρώπους συνεχώς έναν Τούρκο εχθρό, μια τουρκική απειλή. Γιατί το δείχνει; "Ψηφίστε με". "Ψηφίστε με ενάντια σε αυτό που σας δείχνω". Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική. Κοιτάξτε, κάνοντας μια τέτοια φτηνή εσωτερική πολιτική δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που θα έχουν τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για το κράτος, το δικό τους κράτος. Δηλαδή, έναντι αυτού του μικρού πολιτικού οφέλους, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές στρατηγικές συνέπειες, που θα κάνουν να τις πληρώσει ο ίδιος του ο λαός και το κράτος του. Όπως είπαμε, το κράτος μας και η πολιτική κουλτούρα μας είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις διαφορές. Αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό που πρέπει και κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο».

Οι προκλητικά απειλητικές δηλώσεις Φιντάν γίνονται περίπου 20 ημέρες πριν την ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να παρευρεθούν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς κανείς να μπορεί να δηλώσει με ασφάλεια αυτή τη χρονική στιγμή αν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο πρόεδρος της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διπλωματικές διαβουλεύσεις για μια πιθανή μεταξύ τους συνάντηση. Στην εξίσωση θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η αποφασισθείσα και ανακοινωθείσα συνεδρίαση του ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα εκκρεμεί εδώ και σχεδόν έναν χρόνο χωρίς να είναι σαφές αν και πότε θα διεξαχθεί η -επί της ουσίας- κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Ελλάδος και Τουρκίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο καταγράφεται περίπου 10 ημέρες πριν την αναμενόμενη κατάθεση προσφοράς από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron για έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης που εποφθαλμιούν επίσης τόσο οι δύο κυβερνήσεις της Λιβύης όσο και η Τουρκία.