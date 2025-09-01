Οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

Τέσσερα αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, δύο εκ των οποίων οπλισμένα, εισήλθαν στο FIR Αθηνών και στον εθνικό εναέριο χώρο στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Αιγαίου 

Μάκης Πολλάτος

Οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στον ελληνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

Τουρικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην ανατολική Ρουμανία στις 6 Μαρτίου 2024

AP
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σημερινή 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα που για πολλούς είναι ταυτισμένη με το τέλος της περιόδου των θερινών διακοπών (παρά το γεγονός ότι το καλοκαίρι ημερολογιακά τελειώνει στις 20 Σεπτεμβρίου) ήταν η ημέρα που επανεμφανίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 στο FIR Αθηνών για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες!

Η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών και στον ελληνικό εναέριο χώρο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, πριν από 30 ολόκληρους μήνες! Από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και χθες, η δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο -δραστηριότητα που παλαιότερα χαρακτηριζόταν παράνομη- είχε σχεδόν μηδενιστεί, ή σποραδικά καταγράφονταν είσοδοι τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV's και drones) και πολύ σπανιότερα κίνηση κάποιων ελικοπτέρων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2025, τα ραντάρ της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέγραψαν την είσοδο ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τα οποία εισήλθαν χωρίς άδεια στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελλόριζου, πέταξαν επί 3-4 λεπτά στο FIR Αθηνών και αναγνωρίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη επιφυλακής που απογειώθηκαν από τη βάση τους για να ελέγξουν τα άγνωστα ίχνη που εμφανίστηκαν στα ραντάς του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.

Εκτός από τα δύο οπλισμένα με πυραύλους αέρος-αέρος τουρκικά F-16 που σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ έκαναν μόνο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (δηλαδή εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν καταθέσει προηγουμένως σχέδιο πτήσης) και δεν προέβησαν σε παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, στον ελληνικό χώρο πληροφοριών πτήσεων εισήλθαν επίσης χωρίς άδεια -σήμερα ακόμη ένα αεροσκάφος ATR-72 των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων καθώς και ένα τουρκικό στρατιωτικό ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Ρόδου-Καστελλόριζου δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια προγραμματισμένη άσκηση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Στο Πεντάγωνο αποκωδικοποιούν την επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών F-16

Η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και μάλιστα στην περιοχή Ρόδου- Καστελλόριζου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δημιούργησε έκπληξη στα στρατιωτικά κλιμάκια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με δεδομένη την πρόθεση της Αθήνας να επανεξετάσει τις εργασίες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος - Κύπρου, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν πρόκειται για ένα μήνυμα της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας να σταματήσει η προπαρασκευή επανέναρξης των ερευνητικών εργασιών.

Δεν μπορεί επίσης να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών F-16 στο FIR Αθηνών και μάλιστα στην συγκεκριμένη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου έπειτα από 30 μήνες που τα μαχητικά αεροσκάφη της Άγκυρας είχαν αφαιρέσει την περιοχή του Αιγαίου από τον χάρτη των καθημερινών παραβιάσεών τους, συμπίπτει χρονικά με τις μελετημένες και απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Με σχεδόν απειλητικό ύφος, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επισήμανε απευθυνόμενος προς την Ελλάδα: «Η δική μου συμβουλή στους ίδιους είναι να βγουν πλέον από αυτή την αντιπαλότητα προς την Τουρκία και τους Τούρκους. Δηλαδή, αυτός ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό, δηλαδή κάθε φορά που ο Δένδιας έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας. Δείχνει στους ανθρώπους συνεχώς έναν Τούρκο εχθρό, μια τουρκική απειλή. Γιατί το δείχνει; "Ψηφίστε με". "Ψηφίστε με ενάντια σε αυτό που σας δείχνω". Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική. Κοιτάξτε, κάνοντας μια τέτοια φτηνή εσωτερική πολιτική δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που θα έχουν τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για το κράτος, το δικό τους κράτος. Δηλαδή, έναντι αυτού του μικρού πολιτικού οφέλους, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές στρατηγικές συνέπειες, που θα κάνουν να τις πληρώσει ο ίδιος του ο λαός και το κράτος του. Όπως είπαμε, το κράτος μας και η πολιτική κουλτούρα μας είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις διαφορές. Αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό που πρέπει και κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο».

Οι προκλητικά απειλητικές δηλώσεις Φιντάν γίνονται περίπου 20 ημέρες πριν την ετήσια γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένεται να παρευρεθούν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς κανείς να μπορεί να δηλώσει με ασφάλεια αυτή τη χρονική στιγμή αν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο πρόεδρος της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διπλωματικές διαβουλεύσεις για μια πιθανή μεταξύ τους συνάντηση. Στην εξίσωση θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι η αποφασισθείσα και ανακοινωθείσα συνεδρίαση του ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα εκκρεμεί εδώ και σχεδόν έναν χρόνο χωρίς να είναι σαφές αν και πότε θα διεξαχθεί η -επί της ουσίας- κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Ελλάδος και Τουρκίας υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν.

Η επανεμφάνιση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο καταγράφεται περίπου 10 ημέρες πριν την αναμενόμενη κατάθεση προσφοράς από την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron για έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης που εποφθαλμιούν επίσης τόσο οι δύο κυβερνήσεις της Λιβύης όσο και η Τουρκία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:19ΚΟΣΜΟΣ

Το θερμότερο καλοκαίρι στην ιστορία της βίωσε φέτος η Βρετανία

20:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο ισχύει από το 2023, δεν είναι κάτι καινούργιο»

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συγγενής ηγέτη της Χαμάς αγόρασε σπίτι στο Ισραήλ - Σοκαρισμένος ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας

20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου κουμάντο κάνουν οι γάτες

19:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Κεραμέως για το 13ωρο: «Δεν είναι κάτι καινούργιο, ισχύει από το 2023»

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

19:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Με Λεκαβίτσιους αναχωρεί για την Ιταλία – Τα φιλικά που θα δώσει

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μέτωπο πολέμου» επιδιώκει η Γουιάνα - Σκληρό μήνυμα του υπουργού Άμυνας

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής– Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Δεν είχα καταναλώσει αλκοόλ», λέει η ιδιοκτήτρια της Porsche για το τροχαίο - «Ήταν σαν να μας χτυπά κεραυνός», απαντά η 26χρονη

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μηδενικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα προσέφερε η Ινδία - «Είναι αργά πια, έπρεπε να το είχαν κάνει χρόνια πριν»

19:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Επανεμφανίστηκε έπειτα από 3 χρόνια ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς - «Απευθείας πορεία προς εμφύλιο» η ένταξη στο ΝΑΤΟ - Bίντεο

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Στόχος η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 μπήκαν στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου-Καστελόριζου για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη - Μόνο στη Φωτεινή θα πω ποιος τον σκότωσε»

19:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο τζίρος των 3 εκατ. ευρώ, οι αστυνομικοί... σερβιτόροι και τα κατασχεμένα

18:55LIFESTYLE

Πώς ένα τραγούδι του 1989 έγινε το hit του καλοκαιριού και «τρέλανε» τη νεολαία - Γιατί οι φαν πάνε με μανταλάκια στις πίστες

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή και εκδήλωση πυρκαγιάς σε φορτηγό στην Αθηνών-Κορίνθου - Κλειστά και τα δύο ρεύματα

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τζιχάντι Τζον: Πώς εντοπίστηκε και εκτελέστηκε σε... κεμπαπτζίδικο ο δήμιος του ISIS

18:23LIFESTYLE

Βούλα Πατουλίδου: Συγκλονίζει η εξομολόγηση για τον σύζυγό της - «Έφυγε στην αγκαλιά μου, είχε καρκίνο»

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Αυτός είναι ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσε τον άντρα της: Η κυνική ομολογία της τρόμαξε τον εραστή της - «Και νόμιζες ότι δεν μπορώ να σκοτώσω μύγα»

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με δύο γυναίκες που έκλεψαν κινητά από ψητοπωλείο μέρα-μεσημέρι

20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική

11:52ΕΘΝΙΚΑ

«Βόμβα» Κικίλια: «Ενδώσαμε το 2017 στη διαπραγμάτευση για τους όμηρους στρατιώτες και για αυτό υπάρχουν τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο»

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Ποιες είναι οι 40 παρθένες που εορτάζουν 1η Σεπτεμβρίου

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ήρωας της Κύπρου Νίκος Τούντας - Με το άρμα του έκανε ολοκαύτωμα στον εχθρό κι έσωσε 3.000 ανθρώπους - Ο αποχαιρετισμός του Νίκου Τόσκα

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Σε «πόλεμο» Γαλλία και Ιταλία για το «καθεστώς Ρονάλντο» - Οργή Μελόνι για Μπαϊρού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ