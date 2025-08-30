Τουρκολιβυκός «στρατός»: Η απόφαση στις μυστικές συνομιλίες Χαφτάρ-Καλίν που φέρνει ανατροπές

Βήμα - βήμα εξελίσσεται η προσέγγιση της Άγκυρας με τη Λιβύη, καθώς πέραν των κάτι παραπάνω από στενών, αλλά μάλλον «μητρικών», σχέσεων με την κυβέρνηση της Τρίπολης, πλέον ενισχύει και τις σχέσεις της με την πλευρά του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Η συνάντηση προ ημερών μεταξύ του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν και του διοικητή της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ σηματοδότησε την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου της Άγκυρας με τη Βεγγάζη εδώ και χρόνια.

Η Αθήνα διατείνεται ότι έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο λιβυκές ηγεσίες, ενώ μάλιστα πρόσφατα στη Σούδα της Κρήτης βρέθηκαν στελέχη της ακτοφυλακής της ανατολικής Λιβύης προκειμένου να εκπαιδευτούν σε ζητήματα αποτροπής και ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών.

Ωστόσο η Άγκυρα διεισδύει ολοένα και περισσότερο στα... χωράφια του Χαφτάρ. Το Bloomberg προ ημερών έγραψε ότι ο Χαφτάρ θα δώσει πράσινο φως για τουρκικές έρευνες μεταξύ Λιβύης και Κρήτης.H δε Τουρκία πρόσφατα αγόρασε δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα και στέλνει το ένα αποκλειστικά στη Λιβύη.

Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αντί να παραπέμπεται στις καλένδες, επανέρχεται με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο, τη στιγμή μάλιστα, που η Ελλάδα κάνει τις δικές της κινήσεις στο ενεργειακό πεδίο.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν θέμα χρόνου η πλευρά Χαφτάρ να εγκρίνει τη ναυτιλιακή συμφωνία, η οποία έχει ήδη υπογραφεί από την κυβέρνηση με έδρα την Τρίπολη, και επιτρέπει στην Τουρκία να πραγματοποιεί έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα ύδατα της Λιβύης.

Ο χάρτης του παράνομου τουρκολιβυικού μνημονίου

Στην Αθήνα αναλυτές εκτιμούν πως μετά τη λιβυκή ρηματική διακοίνωση αλλά και την υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, με την οποία έχει έρθει κοντά και ο Χαφτάρ, θα υπάρξει και απόπειρα επί του πεδίου για αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και παρεμπόδιση των ερευνών στα ελληνικά τεμάχια.

Άλλωστε και οι χθεσινές δηλώσεις Φιντάν, στις οποίες απάντησε σήμερα η Αθήνα, ουσιαστικά επαναφέρουν στην πράξη το casus belli. «Δεν έχουμε καμία επιφύλαξη να μπούμε σε μια πολεμική (αντιπαράθεση) μαζί τους», είπε ο Χακάν Φιντάν.

Τουρκολιβυκή στρατιωτική συνεργασία

Η τουρκολιβυκή στρατιωτική συνεργασία δεν περιορίζεται πλέον στην μία πλευρά της αφρικανικής χώρας, αλλά σταδιακά επεκτείνεται και στην άλλη...

Στις 4 Απριλίου 2025, ο γιος του στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ και αναπληρωτής διοικητής του LNA, συνταγματάρχης Σαντάμ Χάφταρ, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα για να συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Η επίσκεψη αυτή θεωρήθηκε «νέο, σημαντικό στρατηγικό βήμα» προς την κατεύθυνση του στόχου «τερματισμού της αδελφοκτόνου σύγκρουσης» και της δημιουργίας μιας «ενωμένης και ενιαίας Λιβύης».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Χάφταρ εξήρε την επιχειρησιακή εμπειρία, την πειθαρχία και την υψηλή τεχνολογική ικανότητα της Τουρκίας, τονίζοντας την ικανότητα του τουρκικού στρατού στην ασφάλεια των συνόρων. Μετά από αυτή την επίσκεψη, μεταξύ 15 και 28 Ιουνίου 2025, τρεις στρατιωτικές τεχνικές αντιπροσωπείες από την ανατολική Λιβύη πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις σε διάφορα στρατιωτικά αρχηγεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Τουρκία.

Ο Γκιουλέρ και ο Χάφταρ συναντήθηκαν επίσης στην Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας IDEF 2025, όπου συνέχισαν τις διμερείς επαφές τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Σαντάμ Χαφτάρ είχε συναντήσει τον Γκιουλέρ και στο παρελθόν, όταν παρευρέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Άμυνας και Διαστήματος «Saha Expo 2024», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2024. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι η Λιβύη ενδιαφέρεται για τα προϊόντα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.



Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η τουρκική κορβέτα TCG Kınalıada επισκέφθηκε τα λιμάνια της Τρίπολης και της Βεγγάζης μέσα στον Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο λιμάνι της Τρίπολης στις 17-18 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αρκετούς υψηλόβαθμους Λίβυους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Λίβυος υπουργός Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου και ο διοικητής του ναυτικού.

Επιπλέον, η Τουρκική Ναυτική Ομάδα Δράσης που επιχειρεί στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης πραγματοποίησε διάφορες ασκήσεις εκπαίδευσης με το Λιβυκό Πολεμικό Ναυτικό και φοιτητές της Λιβυκής Ναυτικής Ακαδημίας. Τέτοιες ασκήσεις εκπαίδευσης ερμηνεύονται ως ένα ακόμη στοιχείο που υποστηρίζει τις προσπάθειες της Τουρκίας στην περιοχή.

Έρχεται θερμό φθινόπωρο

Το επόμενο διάστημα αναμένεται θερμό καθώς εξελίξεις θα υπάρξουν σε ενεργειακά θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος με μεγάλη γεωπολιτική σημασία.

Στις 10 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται ο διεθνής διαγωνισμός για τη Chevron και θα λυθεί ο γρίφος για τους υδρογονάνθρακες. Αμετακίνητη παραμένει η ελληνική κυβέρνηση και στον σχεδιασμό των θαλάσσιων πάρκων, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, να διαμηνύει πως η διαδικασία προχωρά κανονικά, ανεξαρτήτως εξωτερικών αντιδράσεων. O κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε πρόσφατα στην ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων σημειώνοντας: «Τα θαλάσσια πάρκα εκτείνονται στο εύρος των χωρικών μας υδάτων. Και τα χωρικά μας ύδατα προσδιορίζονται από τα νησιά, τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα και ζήτημα αμφισβήτησης ελληνικών νησιών από την Τουρκία δεν υφίσταται».

Συνάμα, ζήτημα έχει προκύψει και με άσκηση ανοιχτά της Καρπάθου. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος στέλνουν πολεμικά πλοία για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η Τουρκία προειδοποιεί δεσμεύοντας την ίδια περιοχή για άσκηση σήμερα ισχυριζόμενη ότι είναι δικής της δικαιοδοσίας.

Ο ρόλος της Τουρκίας στη Λιβύη

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι η χώρα τους έχει αναλάβει έναν σταθεροποιητικό ρόλο στη Λιβύη. Η επίσκεψη του Καλίν συνέπεσε με την προαναφερθείσα πρόσδεση της κορβέτας TCG Kınalıada του τουρκικού ναυτικού στη Βεγγάζη και με στρατιωτικές συνομιλίες μεταξύ των τουρκικών και λιβυκών αντιπροσωπειών. Ο γιος και αναπληρωτής του Χάφταρ, Σαντάμ Χάφταρ, επιβιβάστηκε στο πλοίο, επιβεβαιώνοντας την νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και ανατολικής Λιβύης.



Η τουρκική προσπάθεια περιλαμβάνει επίσης την επαναλειτουργία του προξενείου της στη Βεγγάζη και την υποδοχή του Σαντάμ Χάφταρ σε εκδηλώσεις της αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη.

Οι σχέσεις με την Αίγυπτο

Οι κινήσεις της Άγκυρας στη Λιβύη συνδέονται επίσης στενά με την ομαλοποίηση των σχέσεών της με την Αίγυπτο. Μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων, η Άγκυρα και το Κάιρο έχουν αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις τους, και η Λιβύη έχει καταστεί κεντρικό θέμα του διαλόγου τους.

Προ ημερών υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου για την από κοινού παραγωγή drone VTOL στο Κάιρο.

Επομένως αν η Άγκυρα, το Κάιρο και η Βεγγάζη καταλήξουν σε τριμερή συμφωνία, αυτό θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει την Ανατολική Μεσόγειο.





