Συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου για την από κοινού παραγωγή drone VTOL στο Κάιρο

H συμφωνία συνεργασίας καλύπτει την κοινή παραγωγή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών BAHA, BULUT και BOZBEY, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Εκπρόσωποι της τουρκικής αμυντικής εταιρείας HAVELSAN και της Αραβικής Οργάνωσης για την Βιομηχανοποίηση της Αιγύπτου υπογράφουν συμφωνία στο Κάιρο στις 26 Αυγούστου 2025 για την κοινή παραγωγή drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσης
Σε μια κίνηση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ενδυνάμωση των αμυντικών βιομηχανιών τους, η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού παραγωγή drone κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 26 Αυγούστου, συνδέει την τουρκική αμυντική εταιρεία HAVELSAN με την αιγυπτιακή κρατική Αραβική Οργάνωση για την Βιομηχανοποίηση (AOI).

Η παραγωγή των drones, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων BAHA, BULUT και BOZBEY, θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο Kader στο Κάιρο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της HAVELSAN, Mehmet Akif Nacar, αυτή η συνεργασία στοχεύει στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών της Αιγύπτου και της ευρύτερης αφρικανικής αγοράς με οικονομικά αποδοτικές, εξατομικευμένες λύσεις, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την τεχνολογική ανεξαρτησία της περιοχής.

Η συμφωνία Τουρκίας - Αιγύπτου

Στις 26 Αυγούστου η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν συμφωνία στο Κάιρο για κοινή συνεργασία στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL). Πρόκειται για ένα είδος drone που απογειώνεται όπως ένα ελικόπτερο και πετάει όπως ένα μικρό αεροπλάνο.

Στις 27 Αυγούστου 2025, η HAVELSAN εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X, δηλώνοντας: «Υπογράψαμε μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την Αραβική Οργάνωση για την Βιομηχανοποίηση (AOI), έναν από τους κορυφαίους βιομηχανικούς οργανισμούς της Αιγύπτου, για την κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών». Πρόσθεσε επίσης: «Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση και η κοινή παραγωγή αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

