Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το υπερόπλο με το ελληνικό όνομα

Το «σύστημα forcefield», το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ως όπλο, τα εξουδετέρωσε όλα ταυτόχρονα - Τι αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Axios που κάνει λόγο για «μοναδικό γεγονός»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το υπερόπλο με το ελληνικό όνομα

Το σύστημα Leonidas της εταιρείας Epirus

Σμήνη drones έπεσαν από τον ουρανό πάνω από το Camp Atterbury, στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την Τρίτη 26 Αυγούστου, με τον μηχανικό τους... θάνατο να διακόπτει μια κατά τα άλλα ήσυχη πρωινή μέρα, έγραψε το Axios.

Η αμυντική εταιρεία Epirus (μετάφραση Ήπειρος) παρουσίασε αυτή την εβδομάδα το ηλεκτρομαγνητικό όπλο «Leonidas», το οποίο καταστρέφει drone, σε παρατηρητές από διάφορες αμερικανικές στρατιωτικές υπηρεσίες και ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η αμερικανική Axios ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης που παρευρέθηκε στις δοκιμές στο Atterbury, περίπου 45 λεπτά νότια του κέντρου της Ινδιανάπολης. Στην κορύφωση της δίωρης επίδειξης, το «Leonidas» αντιμετώπισε 49 τετρακόπτερα drones, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Το «σύστημα forcefield», το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές ως όπλο, τα εξουδετέρωσε όλα ταυτόχρονα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Epirus, Andy Lowery, ήταν αισιόδοξος, δηλώνοντας στo Axios: «Αυτό το ονομάζω μοναδικό γεγονός».

Τι είναι το Leonidas

Το «Leonidas» (μτφρ "Λεωνίδας") είναι ένα επίγειο όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει έναν ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό παλμό που διακόπτει τα ηλεκτρονικά συστήματα των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Η Epirus πρόσφατα εξασφάλισε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων για το επαναστατικό πρόγραμμα όπλων υψηλής ισχύος μικροκυμάτων «Leonidas». Η εταιρεία ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο ότι η νέα επένδυση θα της επιτρέψει να αυξήσει την παραγωγή της, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αμυντικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας.

Θα επιτρέψει επίσης στην Epirus να επεκτείνει σημαντικά το εργατικό της δυναμικό, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να αναβαθμίσει τα εσωτερικά συστήματα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κατασκευή του Leonidas. Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα επιτρέψει στην εταιρεία να επεκτείνει την παρουσία της στον τομέα της κατασκευής στις ΗΠΑ, ενώ θα προωθήσει τις προσπάθειές της για διεύρυνση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

«Με το κεφάλαιο και το ταλέντο μας, καθώς και τις σωστές συνεργασίες με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για τη συνέχιση της προώθησης της τεχνολογίας της Epirus, το «Leonidas» θα καταστεί γρήγορα κρίσιμο για την άμυνα αεροσκαφών, πλοίων και ακόμη και δορυφόρων και διαστημικών πλατφορμών — και καθοριστικό για το μέλλον της φιλοσοφίας του πολέμου», δήλωσε ο ιδρυτής της Epirus, Joe Lonsdale.

Όλες οι απαντήσεις για το Leonidas

Γιατί είναι σημαντικό: Τα σμήνη drones είναι ένας εφιάλτης για τους αξιωματούχους ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, είτε κατακλύζουν μια ρωσική αεροπορική βάση είτε αιωρούνται κοντά σε ένα αμερικανικό αεροδρόμιο.

Η μεγάλη εικόνα: Το παιχνίδι των droneσ και των αντι-drone ανατρέπει τις στρατιωτικές δαπάνες και τις δυναμικές επικράτησης, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζει να επανεξεταστεί η ασφάλεια των ΗΠΑ.

Τα όρια μεταξύ πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται όλο και πιο ασαφή. Τα θωρακισμένα οχήματα και τα βαθιά χαρακώματα δεν αποτελούν πλέον καταφύγιο. Οι κορυφαίοι κυνηγοί του πεδίου μάχης, όπως τα άρματα μάχης, βλέπουν τις αξιώσεις τους να αμφισβητούνται.

Σε εγχώριο επίπεδο, η τρέλα με τα drones που επικράτησε στο βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ στα τέλη του περασμένου έτους υπογραμμίζει πόσο απροετοίμαστες είναι οι ΗΠΑ για μια πραγματική εισβολή, σύμφωνα με το Axios.

«Αυτή η πλατφόρμα θα χρειαστεί σε στάδια, λιμάνια και αεροδρόμια», δήλωσε στον Axios. «Ο κατάλογος είναι ατελείωτος».

Ποια είναι η εταιρεία με το ελληνικό όνομα και η δοξασία του «έκτου τομέα»

Η Epirus, που ιδρύθηκε το 2018, έχει συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, το ναυτικό και το σώμα πεζοναυτών και έχει δοκιμάσει τα όπλα της στη Μέση Ανατολή και τις Φιλιππίνες κατά τη διάρκεια της άσκησης Balikatan.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου 250 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την 8VC και την Washington Harbour Partners LP.

Πιο πρόσφατα, παρουσίασε τη δοξασία του «έκτου τομέα», η οποία υποστηρίζει ότι ένας συντριπτικός αριθμός φθηνών, δικτυωμένων, επικίνδυνων μηχανών αμφισβητεί τα παραδοσιακά όρια του πολέμου. Οι πέντε υπάρχοντες τομείς — γνωστοί στον κόσμο της άμυνας — είναι ο αέρας, η ξηρά, η θάλασσα, ο χώρος και ο κυβερνοχώρος.

Τι θα ακολουθήσει: Ο Lowery δήλωσε στο Axios ότι η Epirus θα «παραμείνει στον αγώνα ενός εναντίον πολλών», όπως αποδείχθηκε την Τρίτη, αλλά θα μπορούσε να διερευνήσει την ανίχνευση καθώς και τον ηλεκτρονικό πόλεμο και τον κυβερνοπόλεμο.

