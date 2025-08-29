Αμερικανοί βουλευτές ζητούν απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία

Την στιγμή που η ένταση με την Τουρκία αυξήθηκε για ακόμη μια φορά, με αφορμή τις νέες δηλώσεις Φιντάν και την απάντηση της Αθήνας, εξελίξεις δρομολογούνται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τρεις τροπολογίες κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της αμερικανικού Κογκρέσου κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για τον Νόμο περί Εθνικής Άμυνας, με στόχο την απαγόρευση πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στην Τουρκία έως ότου η κυβέρνηση πιστοποιήσει ότι έχει λάβει μέτρα για να αποτρέψει την Άγκυρα από το να παραβιάζει την κυριαρχία της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων συμμάχων.

Πίσω από τις πρωτοβουλίες βρίσκονται οι Δημοκρατικοί βουλευτές ο Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη και ο Τζος Γκότχαιμερ από το Νιου Τζέρσεϊ.

Απαιτούν επίσης την αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια που προκύπτουν από την κατοχή της βόρειας Κύπρου από την Τουρκία και την εξέταση των δεσμών της με τη Χαμάς και άλλες μαχητικές ομάδες.



Ο Νταν Γκόλντμαν, γερουσιαστής των Δημοκρατικών της Νέας Υόρκης, υπέβαλε τροπολογία που απαιτεί από το Πεντάγωνο να συντάξει μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια που απορρέουν από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο.

Η έκθεση, η οποία θα υποβληθεί εντός 180 ημερών, θα συνταχθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών.

Τι προβλέπουν οι τροπολογίες

Μεταξύ άλλων, οι τροπολογίες προβλέπουν:

Προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία, έως ότου η αμερικανική κυβέρνηση πιστοποιήσει τα βήματα που έχει κάνει για την αποθάρρυνση της παραβίασης της κυριαρχίας των συμμάχων της από την 'Άγκυρα.

Αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας που απορρέουν από την τουρκική κατοχή της Κύπρου, με έμφαση στις συνέπειες για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Ανασκόπηση των σχέσεων της 'Αγκυρας με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, που προκαλούν ανησυχία στην Ουάσιγκτον και στην περιοχή.

