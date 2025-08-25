Συναντήθηκε με τον Καλίν ο Χαφτάρ: Τι συζήτησε ο στρατάρχης της Βεγγάζης με τον διοικητή της ΜΙΤ

Στη Βεγγάζη βρέθηκε τη Δευτέρα (25/8) ο διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν, όπου είχε συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Λίβυου στρατάρχη, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Η επίσκεψη του Καλίν έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης ετοιμάζεται να δώσει «πράσινο φως» στην Τουρκία για τη διενέργεια ερευνών ενεργειακών πόρων στην επίμαχη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Λιβύη και την Κρήτη.

Όπως σημείωσε το Bloomberg, πρόκειται για ακόμη ένα σημάδι της σταδιακής επαναπροσέγγισης της Άγκυρας με την ανατολική Λιβύη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Βεγγάζης αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ψηφίσει επί της συμφωνίας του 2019, η οποία καθόριζε το πλαίσιο συνεργασίας για έρευνες υδρογονανθράκων.

Πηγές από Τουρκία και Λιβύη με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφεραν στο πρακτορείο ότι τα περισσότερα εμπόδια που καθυστερούσαν την υλοποίηση της συμφωνίας έχουν πλέον αρθεί. Εφόσον εγκριθεί, η Άγκυρα θα αποκτήσει νέο έρεισμα στις διεκδικήσεις της στην ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Κρήτης και Τουρκίας.