Πού μπορεί να οδηγήσει η προσέγγιση Τουρκίας-Λιβύης - Κομβικός ο ρόλος της Αιγύπτου

Καθόλου τυχαία διακινούνται πληροφορίες στην Αγκυρα ότι την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το λεγόμενο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019

Αλεξία Τασούλη

Μπορεί ο υπουργός εξωτερικών να είχε δίκιο όταν έλεγε ο η Λιβύη σεβάστηκε τη μέση γραμμή στην προκήρυξη των θαλασσίων οικοπέδων νότια της Κρήτης, αυτό όμως καθόλου δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις μας με τη Λιβύη είναι καλές και υπάρχουν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των επαφών τόσο με την Τρίπολη όσο και με τη Βεγγάζη.

Η αιφνίδια επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήλ Καλίν στη Βεγγάζη χτυπά σημαντικό διπλωματικό καμπανάκι, κυρίως διότι ο Καλίν δεν είναι ένας τυχαίος αξιωματούχος αλλά ένας βαθύτατα γνώστης του γεωπολιτικού παιχνιδιού με υψηλές διασυνδέσεις στην Ουάσινγκτον.

Μπορεί η συνάντησή του με τον Χαλίφα Χαφτάρ να οδηγήσει στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου;

Στη συνάντηση των δύο ανδρών από την τουρκική πλευρά φέρεται να ήταν παρών και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Τρίπολη, όπως και ο γενικός πρόξενος της Τουρκίας στη Βεγγάζη, καθώς και αξιωματικοί του στρατού του Χαφτάρ. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέραν πως στη συνάντηση συμμετείχε και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης, Σαντάμ Χαφτάρ, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας των θαλασσών και της ενίσχυσης της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Ο Σαντάμ Χαφτάρ μάλιστα είχε πρόσφατα επισκεφθεί την τουρκική φρεγάτα«Kinaliada», που κατέπλευσε στο λιμάνι της Βεγγάζης ως ένδειξη συνεργασίας των δύο πλευρών. Τον περασμένο Απρίλιο ο Σαντάμ Χαφτάρ είχε επίσης επισκεφθεί την Τουρκία ως προσκεκλημένος της τουρκικής κυβέρνησης, η Τουρκία ίδρυσε τουρκικό προξενείο στη Βεγγάζη και πολλές τουρκικές επιχειρήσεις ήδη βρίσκονται και δραστηριοποιούνται στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη.

Καθόλου τυχαία διακινούνται πληροφορίες στην Αγκυρα ότι την επόμενη εβδομάδα θα επικυρωθεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων του Τομπρούκ το λεγόμενο τουρκολιβυκό Μνημόνιο, που υπογράφηκε μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019. «Θα είναι μια υπογραφή που θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο», έγραψε χαρακτηριστικά η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενί Σαφάκ.

Υπάρχει χρόνος και τρόπος η Ελλάδα να το αποτρέψει όταν μάλιστα έρχονται και πληροφορίες ότι ενδεχομένως και η Chevron και η Exxon Mobil έχουν επαφές με την τουρκική πλευρά;

Το διπλωματικό καμπανάκι είχε χτυπήσει και από την τριμερή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης της Τρίπολης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπειμπά με τους Τούρκους αναλυτές να υποστηρίζουν πως η συνεργασία αυτή δημιουργεί ανάχωμα στη συνεργασία της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου.

Είναι λοιπόν η Αίγυπτος, μια αραβική χώρα ικανή να φρενάρει τις όποιες δυσάρεστες εκπλήξεις και τετελεσμένα; Η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ Σίσι ίσως να μην ήταν τυπική παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε λεπτομερής ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνδιάλεξης.

Την περασμένη εβδομάδα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν δημοσιοποιήσει πληροφορίες για πιθανό ενδιαφέρον της Αιγύπτου για την αγορά του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν στις 9 Αυγούστου είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου.

Ο κ. Γεραπετρίτης εμφανίστηκε αισιόδοξος και βέβαιος για την εξωτερική πολιτική και ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ισχυρό διπλωματικό χαρτί στις διαβουλεύσεις με τη Λιβύη.

