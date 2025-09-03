Θρακικό πέλαγος: Η στιγμή που Τούρκοι ψαράδες πυροβολούν έπειτα από ένταση με Έλληνες - Βίντεο

Ένταση επικράτησε την Τρίτη το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. Ελληνικά αλιευτικά σκάφη ήρθαν σε λεκτική και προφορική αντιπαράθεση με τουρκικά που είχαν πλησιάσει σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές, ενώ η κατάσταση εκτροχιάστηκε φτάνοντας στο σημείο να πέσουν... πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων, οι Τούρκοι αλιείς όχι μόνο τους απείλησαν, αλλά έριξαν και πυροβολισμούς στον αέρα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγονται οι Τούρκοι να ζητούν από τους Έλληνες να απομακρυνθούν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα τεταμένη. Οι Έλληνες ψαράδες επικοινώνησαν με τις αρμόδιες αρχές, αλλά, όπως αναφέρουν, καμία βοήθεια δεν έφτασε στο σημείο, γεγονός που προκάλεσε την αγανάκτησή τους. Σε ένα από τα βίντεο, ένας ναυτικός περιγράφει την κατάσταση φωνάζοντας: «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα... το κράτος πουθενά».

Ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης Γρι-Γρι Ελλάδας, Γιάννης Μανιός, δήλωσε στην ιστοσελίδα voria.gr: «Τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Τελικά, τα ελληνικά σκάφη, κυρίως από την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο λιμάνι της Κεραμωτής. Το φαινόμενο της παρουσίας τουρκικών αλιευτικών στο Θρακικό Πέλαγος είναι συχνό, με τους Έλληνες ψαράδες να ζητούν εδώ και καιρό μέτρα προστασίας για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.