Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

«Οι Τούρκοι αλιείς δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα την ώρα της δράσης τους», ανακοίνωσε το Λιμενικό σχετικά με το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, το λιμενικό σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»

Τι λέει ο Έλληνας αλιέας στο Newsbomb

Το μεροκάματο του τρόμου έζησε ο ψαράς από την Καβάλα, Παύλος Μανωλής, ο οποίος με το αλιευτικό του χθες το βράδυ, δυτικά της Σαμοθράκης, δέχτηκε επίθεση ακόμα και με πυροβολισμούς, από Τούρκους αλιείς! Ο ίδιος περιέγραψε τα πρωτοφανή γεγονότα στο Newsbomb.

Η φαιδρή αυτή κατάσταση στο Αιγαίο με τα τουρκικά αλιευτικά να αλωνίζουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ακόμα και μέχρι τις… Κυκλάδες, αποκτά νέα διάσταση προκλητικότητας, και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί ακόμα και να θρηνήσουμε και θύματα.

Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται και στα βίντεο, η ένταση προκλήθηκε περίπου 5-10 μίλια δυτικά της Σαμοθράκης, όταν ο Παύλος Μανωλής ξεκινώντας από την Καραμωτή Καβάλας προσέγγισε τα περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν μεθόδους αλιείας απαγορευμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

«Πλησιάσαμε κοντά τους ώστε να διαμαρτυρηθούμε διότι ψαρέυουν με απαγορευμένα φώτα και δίχτυα. Τα φώτα τους είναι δεκαπλάσιας ισχύς από το επιτρεπόμενο, ενώ τα δίχτυα τους καταστρέφουν όλα τα ιχθυαποθέματα, τον γόνο και συχνά ολόκληρο τον βυθό. Τότε, άρχισαν να μας καταδιώκουν με ένταση, με πρόθεση ακόμα και να μας βουλιάξουν. Είχαν όπλα, και άρχισαν να πυροβολούν πάνω από τα σκάφη μας», περιγράφει.

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν

Τα τουρκικά αλιευτικά σημειώνει ο αλιέας είναι διπλάσια σε μέγεθος από τα ελληνικά,φτάνοντας τα 80 μέτρα, ενώ τα ελληνικά συνήθως φτάνουν μέχρι τα 30 μέτρα μήκος.

Επιστρέφοντας σε ασφαλή απόσταση, το ελληνικό αλιευτικό έκανε το αυτονόητο, καλώντας το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και περιγράφοντας την κατάσταση. Ωστόσο, δεν ήρθε κανένα πλωτό του Λιμενικού.

«Περιμέναμε 1,5 ώρα, δεν ήρθε κανείς και αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε. Οι Τούρκοι φυσικά παρέμειναν», μας λέει.

«Και είναι λογικό», συνεχίζει ο Παύλος Μανωλής, «καθώς όταν κανείς δεν αντιδράει και δεν μας προστατεύει, οι Τούρκοι θα κάνουν ότι θέλουν».

Τον ρωτάμε αν θα ξαναβγει στο ίδιο σημείο, κι ο ίδιος απαντάει απογοητευμένα: «Μπορούμε να ξαναπάμε, με κίνδυνο να μας βουλιάξουν, και να παιρνουμε στο λιμενικο και αυτοί να μην έρχονται και να μας ρωτανε αν ειμαστε στα διεθνη υδατα η όχι»;

Θυμίζεται ότι όλο το καλοκαίρι έχει προκύψει μέγα ζήτημα με την δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν ανενόχλητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... συμφωνίας στην οποία ενέδωσε η χώρα μας το 2017, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχε συλλάβει η Τουρκία!

