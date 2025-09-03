Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

Το λιμενικό σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών

Newsbomb

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι Τούρκοι αλιείς δεν εισήλθαν ποτέ εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και παρέμειναν σε διεθνή ύδατα την ώρα της δράσης τους», ανακοίνωσε το Λιμενικό σχετικά με το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μεταξύ τουρκικών και ελληνικών αλιευτικών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Θάσο και τη Σαμοθράκη.

Μάλιστα, το λιμενικό σώμα δημοσίευσε και χάρτη στον οποίο αποτυπώνονται οι κινήσεις των εν λόγω σκαφών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δραστηριοποίησης τουρκικών αλιευτικών σκαφών, στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας τα τούρκικα σκάφη παρέμειναν καθόλη τη διάρκεια δραστηριοποίησης τους σε διεθνή ύδατα και ουδέποτε εισήλθαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.

Τα στοιχεία έχουν αντληθεί από το σύστημα “Integrated Maritime Services” (Ολοκληρωμένες Θαλάσσιες Υπηρεσίες) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου Αλιείας (EFCA IMS). (Επισυνάπτεται σχετικός χάρτης με αποτύπωση των κινήσεων τουρκικών αλιευτικών σκαφών τις βραδινές ώρες της 2ας-09-2025)

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε από τρία Περιπολικά Σκάφη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ 614, ΠΠΛΣ 920 και ΠΛΣ 1105) που κατέφθασαν στη περιοχή και παρέμειναν εντός Ε.Χ.Υ..

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και διενεργείται προανάκριση.»

samothraki

Τι λέει ο Έλληνας αλιέας στο Newsbomb

Το μεροκάματο του τρόμου έζησε ο ψαράς από την Καβάλα, Παύλος Μανωλής, ο οποίος με το αλιευτικό του χθες το βράδυ, δυτικά της Σαμοθράκης, δέχτηκε επίθεση ακόμα και με πυροβολισμούς, από Τούρκους αλιείς! Ο ίδιος περιέγραψε τα πρωτοφανή γεγονότα στο Newsbomb.

Η φαιδρή αυτή κατάσταση στο Αιγαίο με τα τουρκικά αλιευτικά να αλωνίζουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ακόμα και μέχρι τις… Κυκλάδες, αποκτά νέα διάσταση προκλητικότητας, και πολλοί φοβούνται ότι μπορεί ακόμα και να θρηνήσουμε και θύματα.

Αυτή τη φορά, όπως φαίνεται και στα βίντεο, η ένταση προκλήθηκε περίπου 5-10 μίλια δυτικά της Σαμοθράκης, όταν ο Παύλος Μανωλής ξεκινώντας από την Καραμωτή Καβάλας προσέγγισε τα περίπου 15 τουρκικά αλιευτικά, τα οποία χρησιμοποιούσαν μεθόδους αλιείας απαγορευμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

«Πλησιάσαμε κοντά τους ώστε να διαμαρτυρηθούμε διότι ψαρέυουν με απαγορευμένα φώτα και δίχτυα. Τα φώτα τους είναι δεκαπλάσιας ισχύς από το επιτρεπόμενο, ενώ τα δίχτυα τους καταστρέφουν όλα τα ιχθυαποθέματα, τον γόνο και συχνά ολόκληρο τον βυθό. Τότε, άρχισαν να μας καταδιώκουν με ένταση, με πρόθεση ακόμα και να μας βουλιάξουν. Είχαν όπλα, και άρχισαν να πυροβολούν πάνω από τα σκάφη μας», περιγράφει.

thasos.jpg

Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν

Τα τουρκικά αλιευτικά σημειώνει ο αλιέας είναι διπλάσια σε μέγεθος από τα ελληνικά,φτάνοντας τα 80 μέτρα, ενώ τα ελληνικά συνήθως φτάνουν μέχρι τα 30 μέτρα μήκος.

54309631612409371213817016461475190825899456n.jpg

Επιστρέφοντας σε ασφαλή απόσταση, το ελληνικό αλιευτικό έκανε το αυτονόητο, καλώντας το λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης και περιγράφοντας την κατάσταση. Ωστόσο, δεν ήρθε κανένα πλωτό του Λιμενικού.

«Περιμέναμε 1,5 ώρα, δεν ήρθε κανείς και αναγκαστήκαμε να επιστρέψουμε. Οι Τούρκοι φυσικά παρέμειναν», μας λέει.

«Και είναι λογικό», συνεχίζει ο Παύλος Μανωλής, «καθώς όταν κανείς δεν αντιδράει και δεν μας προστατεύει, οι Τούρκοι θα κάνουν ότι θέλουν».

Τον ρωτάμε αν θα ξαναβγει στο ίδιο σημείο, κι ο ίδιος απαντάει απογοητευμένα: «Μπορούμε να ξαναπάμε, με κίνδυνο να μας βουλιάξουν, και να παιρνουμε στο λιμενικο και αυτοί να μην έρχονται και να μας ρωτανε αν ειμαστε στα διεθνη υδατα η όχι»;

Θυμίζεται ότι όλο το καλοκαίρι έχει προκύψει μέγα ζήτημα με την δράση τουρκικών αλιευτικών σκαφών που ψαρεύουν ανενόχλητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ χθες ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας... συμφωνίας στην οποία ενέδωσε η χώρα μας το 2017, προκειμένου να απελευθερωθούν οι δύο στρατιωτικοί που είχε συλλάβει η Τουρκία!

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA προειδοποιεί ότι αστεροειδής θα πλησιάσει σήμερα (3/9) τη Γη με τρομακτική ταχύτητα

15:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αττάλεια: Στο φως το άθικτο «Ναυάγιο με τα κεραμικά» μετά από 2.000 χρόνια κάτω από το νερό

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές φωτογραφίες: Κατασκευαστικές εργασίες σε χώρο που συνδέεται με το ύποπτο πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

15:04LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι γαμήλιες προετοιμασίες για τον γάμο της καλύτερης φίλης της

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Πώς η κρίση εξελίσσεται σε διπλωματικό αγκάθι για τις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Μετ' εμποδίων η επιστράτευση 60.000 εφέδρων - «Πεθαίνουμε χωρίς λόγο»

14:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οι δικηγόροι απέχουν από τα καθήκοντά τους στις 16 Σεπτεμβρίου - Τα αιτήματά τους

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821 και η κρητική μαφία

14:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Το πρώτο ηχηρό «καμπανάκι» του Νίκολιτς στον απογοητευτικό Λιούμπισιτς

14:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό εποχικό βοήθημα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα της ΔΥΠΑ

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διπλό ραντεβού με τον Γιάννη Χαρούλη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρες ακινητοποίησαν 26χρονη μέσα στο σπίτι της και άρχισαν να ψάχνουν τα πράγματα της

14:39ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέμπη: Οι όροι για την εισαγωγή στα ΑΕΙ για τους πληγέντες

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Θα απαγορευτούν τα ενεργειακά ποτά για τους νέους κάτω των 16 ετών

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Barcelona Flamenco Ballet: Για πρώτη φορά στη χώρα μας με την Κάρμεν

14:28ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 21.000 παιδιά έμειναν ανάπηρα στη Γάζα στα 2 χρόνια πολέμου

14:26ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Μπακασέτας και Ρότα…έτοιμοι για Μουντιάλ – Απολαυστικό κουίζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο λίγο πριν τη μάχη των προκριματικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Στο Newsbomb η πρώτη αντίδραση της γυναίκας που οι «πραξικοπηματίες» χαρακτηρίζουν «πέτρα του σκανδάλου» - «Είμαι η Κατερίνα»

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Kίνα: Βορειοκορεάτες αφαίρεσαν το DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν - Η viral στιγμή

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τις μαύρες σακούλες που πετιούνται από παράθυρο του Λευκού Οίκου

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμενικό Σώμα: Σε διεθνή ύδατα το συμβάν με τους πυροβολισμούς των τουρκικών αλιευτικών κατά Ελλήνων

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

13:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω» - Ο διάλογος Καμμένου με τη μαφία της Κρήτης

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

12:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Κρήτη: Προσπάθησε να πατήσει αστυνομικούς με το αυτοκίνητο για να γλιτώσει τη σύλληψη – Το τέλος της «Οικογένειας των ναρκωτικών »

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη Σκοτεινή Ύλη: Νέα θεωρία υποστηρίζει ότι το σύμπαν είναι 27 δισεκατομμυρίων ετών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή στα στενά της Μυκόνου ανάμεσα σε αστυνομικούς και Ιταλούς τουρίστες (βίντεο)

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη «πεθαίνει»: Ποια είναι η χώρα με τον πιο γερασμένο πληθυσμό

14:48ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος διάσημος πεθαίνει και η Trisha Paytas γεννάει»: Η YouTuber και οι αλλόκοτες θεωρίες συνωμοσίας

13:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων

12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση: Εγκαταλείπει το καλώδιο η Κύπρος – «Μη βιώσιμο» λέει ο υπουργός Οικονομικών

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός φυσητήρας εκβράστηκε νεκρός στη Σάμο - Δείτε εικόνες

11:14LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει τις επεμβάσεις που έχει κάνει στο πρόσωπό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ