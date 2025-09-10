Μυτιλήνη: Νέο επεισόδιο με παράνομη αλιεία από τουρκικά γρι-γρι

Τρία τουρκικά αλιευτικά βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τον Μανταμάδο και καταγράφηκαν από κάμερα να ανεβάζουν δίχτυα, παραβιάζοντας την Ευρωπαϊκή και Εθνική αλιευτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πραγματογνώμονα Ναυτιλίας Νικόλαου Σπανού, τα εν λόγω αλιευτικά επιχείρησαν σήμερα στις 18:05. Ο ίδιος κάνει λόγο για λεηλασία του θαλάσσιου πλούτου, που πλήττει άμεσα τους Έλληνες και προσβάλλει την εθνική μας κυριαρχία. Στην ίδια ανάρτηση συμπεριλαμβάνεται και σχετικό βίντεο.

Η ανάρτηση του Νικόλαου Σπανού

«Παράνομη αλιεία στη Λέσβο – τρία τουρκικά γρι-γρι εντός ΕΧΥ.

Όπως καταγράφεται στο συνημμένο βίντεο, τρία τουρκικά αλιευτικά τύπου γρι-γρι επιχειρούν σήμερα, περίπου στις 18:05, στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τον Μανταμάδο Λέσβου, σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων (ΕΧΥ). Τα δύο φαίνονται ξεκάθαρα να ανεβάζουν δίχτυα. Μετά από τρεις νύχτες έντονου σεληνόφωτος—όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν φώτα—εργάζονται και την ημέρα, κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής και Εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας.

Η πρακτική αυτή λεηλατεί τον θαλάσσιο πλούτο μας, πλήττει άμεσα τους Έλληνες αλιείς και προσβάλλει την εθνική μας κυριαρχία.

Απαιτείται άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών (Λιμενικό Σώμα–ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΝΑΝΠ) για έλεγχο και επιβολή του νόμου».

Διαβάστε επίσης