Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

Κάθε χρόνο, δεκάδες εργάτες από το Νεπάλ αναλαμβάνουν το επικίνδυνο καθήκον να καθαρίζουν την πρόσοψη του Burj Khalifa στο Ντουμπάι, χρησιμοποιώντας σχοινιά και ειδικές ζώνες ασφαλείας. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες δουλειές στον κόσμο, καθώς το κτίριο είναι το ψηλότερο στον πλανήτη.

Το Burj Khalifa, σύμβολο πλούτου και αρχιτεκτονικής υπεροχής, υψώνεται στα 828 μέτρα και διαθέτει πάνω από 24.000 γυάλινα πάνελ. Η διατήρηση της καθαρής και λαμπερής όψης του απαιτεί συνεχείς εργασίες καθαρισμού, οι οποίες διαρκούν μήνες και πραγματοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά από μετανάστες εργάτες, κυρίως από το Νεπάλ.

Οι εργαζόμενοι περνούν ώρες αιωρούμενοι σε τεράστια ύψη, δεμένοι μόνο με σχοινιά και ιμάντες ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας ισχυρούς ανέμους, καύσωνα και σωματική εξάντληση. Ο καθαρισμός ενός μόνο τμήματος της πρόσοψης μπορεί να διαρκέσει ημέρες, ενώ ο πλήρης κύκλος καθαρισμού συχνά υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Παρά τον μεγάλο κίνδυνο, οι αμοιβές παραμένουν χαμηλές. Οι περισσότεροι εργάτες δηλώνουν ότι αποδέχθηκαν τη δουλειά λόγω της φτώχειας στις πατρίδες τους και της ανάγκης να στηρίξουν τις οικογένειές τους οικονομικά. Πολλοί έχουν ακόμη χρεωθεί για να πληρώσουν μεσάζοντες, γεγονός που αυξάνει την εξάρτησή τους από αυτή τη δουλειά.

Ο καθαρισμός του Burj Khalifa έχει καταστεί παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο τεχνολογικής υπεροχής, αλλά και των ακραίων κοινωνικών ανισοτήτων στις χώρες του Κόλπου. Ενώ το κτίριο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο, οι άνθρωποι που το συντηρούν παραμένουν αόρατοι.

Για τους Νεπαλέζους εργάτες, η δουλειά στο Burj Khalifa είναι καθημερινός αγώνας επιβίωσης, όπου η ζωή τους κυριολεκτικά κρέμεται από ένα σχοινί.