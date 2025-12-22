Σαρωτικοί έλεγχοι από τις 8 κάμερες: Πάνω από 1.500 παραβάσεις σε μόλις 4 ημέρες

Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του πιλοτικού δικτύου καμερών στην Αττική, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για εντατικότερους ελέγχους. Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες (Τρίτη έως Παρασκευή), οι καταγραφές αναδεικνύουν το μέγεθος της παραβατικότητας:

Λεωφόρος Συγγρού: Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης, καθώς και 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας.

Λεωφόρος Μεσογείων (ύψος Χαλανδρίου): 480 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης (ύψος Τήνου): 285 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Το νέο δίκτυο επιτήρησης

Οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν τοποθετηθεί σε οκτώ κομβικά σημεία υψηλής επικινδυνότητας, κατόπιν υποδείξεως της ΕΛ.ΑΣ., καλύπτοντας τους εξής δήμους:

Αθηναίων: Πανεπιστημίου & Βασ. Σοφίας Αγ. Παρασκευής: Μεσογείων & Χαλανδρίου Ραφήνας-Πικερμίου: Μαραθώνος & Φλέμινγκ Καλλιθέας: Συγγρού & Αγ. Φωτεινής Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Ποσειδώνος & Ερμού Αλίμου: Ποσειδώνος & Αλίμου Ελληνικού-Αργυρούπολης: Βουλιαγμένης & Τήνου Φιλοθέης-Ψυχικού: Κηφισίας & Εθν. Αντιστάσεως

Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Η.Σ.)

Η κεντρική τομή της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων. Το σύστημα αυτό, που αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως το Πάσχα, θα ενοποιεί τα δεδομένα από σταθερές και φορητές συσκευές, προσφέροντας:

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Άμεση αναγνώριση πινακίδων και κατηγοριοποίηση παραβάσεων.

Ψηφιακή ενημέρωση: Οι πολίτες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω του gov.gr ή SMS και θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους.

Διαφάνεια και Ταχύτητα: Κατάργηση της γραφειοκρατίας και άμεση εφαρμογή των κυρώσεων, όπως η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης.

«Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας, αλλά επενδύουμε στην πρόληψη και την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Το Μέλλον των Ελέγχων

Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του δικτύου σε 2.500 σημεία συνολικά (2.000 σταθερές κάμερες και 500 σε λεωφορεία), ενώ θα ενσωματωθούν και οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής καθώς και εκείνες της Αττικής Οδού.

Πέρα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, το νέο πλαίσιο θα βελτιώσει την εισπραξιμότητα των προστίμων —η οποία σήμερα κυμαίνεται κάτω από το 10%— διασφαλίζοντας τα έσοδα των Δήμων και απελευθερώνοντας αστυνομικές δυνάμεις από διοικητικά βάρη για να εστιάσουν στην ουσιαστική αστυνόμευση.

Διαβάστε επίσης