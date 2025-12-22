Το κύμα που «εξερράγη» στη μέση του ωκεανού: Σπάνιο φαινόμενο στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας

Σέρφερς έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου «κύματος-έκρηξης» στον Ινδικό Ωκεανό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το κύμα που «εξερράγη» στη μέση του ωκεανού: Σπάνιο φαινόμενο στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας

Η στιγμή που δύο κύματα συγκλίνουν πάνω από ρηχό ύφαλο, δημιουργώντας κατακόρυφη «έκρηξη» νερού στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο θαλάσσιο φαινόμενο κατέγραψαν σέρφερς στα ανοιχτά της απομονωμένης νότιας ακτής της Δυτικής Αυστραλίας, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον στα κοινωνικά δίκτυα.

Το φαινόμενο, που έχει ονομαστεί ανεπίσημα «The Thing», δημιουργείται όταν δύο ισχυρά κύματα από διαφορετικές κατευθύνσεις συγκλίνουν πάνω σε έναν ρηχό ύφαλο, με αποτέλεσμα το νερό να εκτοξεύεται κατακόρυφα στον αέρα σαν έκρηξη.

«Ήταν σαν να έγινε σεισμός μέσα στη θάλασσα. Ο ήχος ήταν απίστευτος», δήλωσε ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής σέρφινγκ Μπεν Άλεν, ο οποίος κατέγραψε το φαινόμενο μαζί με τον σέρφερ Κρις Γουάιτ.

Οι δύο άνδρες χρειάστηκαν έξι ώρες διαδρομής με τζετ σκι, μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, για να φτάσουν στο σημείο που βρίσκεται περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή. Όπως περιγράφουν, το «συντριβάνι» νερού ήταν ορατό από μεγάλη απόσταση. «Όσο πλησιάζαμε, ο ήχος δυνάμωνε. Έβλεπες το νερό να εκτοξεύεται σαν στήλη στον ουρανό», ανέφερε ο Γουάιτ.

Σύμφωνα με τον Άλεν, το νερό έφτασε σε ύψος περίπου 40 μέτρων, ξεπερνώντας ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από αέρος. Το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές, με αρκετούς χρήστες να πιστεύουν αρχικά ότι πρόκειται για υλικό παραγόμενο από τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για απολύτως πραγματικό φυσικό φαινόμενο. Ο καθηγητής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας, Charitha Pattiaratchi, εξήγησε ότι το φαινόμενο οφείλεται στον συνδυασμό βαθέων νερών που συγκλίνουν από διαφορετικές κατευθύνσεις και συναντούν απότομα έναν ρηχό ύφαλο. «Τα κύματα συγκρούονται με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ρηχό σημείο και η ενέργεια εκτονώνεται κατακόρυφα, δημιουργώντας αυτόν τον εντυπωσιακό πίδακα νερού», ανέφερε.

κύμα - αυστραλία

Η στιγμή πριν τα δύο κύματα συγκρουστούν και δημιουργήσουν το σπάνιο φαινόμενο

Παρά τον κίνδυνο, οι δύο σέρφερς δηλώνουν ότι στόχος τους είναι κάποια στιγμή να επιχειρήσουν να σερφάρουν στο σημείο, αν και παραδέχονται ότι πρόκειται για ένα από τα πιο χαοτικά και επικίνδυνα θαλάσσια περιβάλλοντα που έχουν συναντήσει.

