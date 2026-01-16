Γεραπετρίτης: «Επέκταση χωρικών υδάτων, ενόψει» - Τι είπε για τη «γαλάζια πατρίδα»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, έδωσε το ακριβές πλαίσιο, αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας. Ο υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αποκτήσει ισχυρή διεθνή θέση και διαπραγματευτική ισχύ.

«Μας κατηγορείτε για ατολμία και για δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό, έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας κι εξουδετερώνουν οποιαδήποτε αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο "Αιγαίο 1" και θα έρθει και το "Αιγαίο 2", μην ανησυχείτε. Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία, όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;» είπε απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ο υπουργός.

Σημείωσε δε, ότι οι «απαράδεκτες αξιώσεις» της Τουρκίας, με το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας», ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 και δεν έχουν αποσυρθεί. «Όμως, πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε σήμερα; Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η "γαλάζια πατρίδα" δεν έχει φύγει από τον λόγο της Άγκυρας, αλλά σήμερα έχουμε καταγεγραμμένες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες, καταγεγραμμένες σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό, που αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης, και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω».

Υπέρμαχος του διαλόγου με την Τουρκία

Ο κ. Γεραπετρίτης θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν μονομερείς ενέργειες εκατέρωθεν κι επέμεινε στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία: «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε: δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας ούτε θα κάνουμε καμία έκπτωση στις θέσεις μας. Δεν είμαστε σήμερα απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος, επειδή αυτή η κυβέρνηση, με αυτή τη στήριξη, δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα, με σχέδιο. Οι χθεσινές εικόνες με τη φρεγάτα “Κίμων”, που αναβαθμίζει την άμυνά μας, δείχνουν ότι καλό είναι όλοι μαζί να στεκόμαστε στις εθνικές επιτυχίες. Πάνω από τις κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν οι εθνικές επιτυχίες».

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, επαναλαμβάνοντας ότι για την Ελλάδα αποτελεί «έργο μείζονος προτεραιότητας». «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό», είπε, για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται προς επίλυση».

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ανέφερε ότι θα υπάρξει ακόμη μία διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ και πρόσθεσε: «Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο: το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».Τέλος, σημείωσε ότι η δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ήταν «πολύ πιο προωθημένη από οποιουδήποτε Ευρωπαίου ηγέτη» και ότι «προσιδιάζει σε ισχυρό κράτος και στη βάση του διεθνούς δικαίου».