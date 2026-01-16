Αγνοούμενος γιατρός στα Χανιά: Με αυτή τη φωτογραφία ψάχνουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

Την τελευταία φωτογραφία του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου προσάρμοσαν στο σήμερα οι ειδικοί που συνεχίζουν τις έρευνες στα Χανιά για τον εντοπισμό του.

Τόσο η Αστυνομία όσο και η οικογένεια απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να ψάχνουν για τον γιατρό με την παρακάτω φωτογραφία.

Όπως είπε ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, Χρήστος Ράμος «με αυτή την φωτογραφία να ψάχνουν οι πολίτες, να ξεχάσουν όποια άλλη φωτογραφία έχουν δει, αναφέρει το zarpanews.gr.

«Σήμερα ο Αλέξης θα έχει περισσότερα μούσια και μαλλιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Παρακαλούμε όποιον έχει δει κάτι, με απόλυτη εχεμύθεια να μας καλέσει είτε στο κινητό μας στο 6936806227 κινητό ή στο 10-65 ή στο 100».

Τα ίχνη του 33χρονου γιατρού έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου ενώ οι έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εστιάζονται στην περιοχή του Αποκόρωνα, με την ειδική ομάδα εθελοντών αλλά και εκπαιδευμένους σκύλους να χτενίζουν την περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Γραμμή Ζωής – Silver Alert Hellas, η ΑΜΚΕ ΚΥΩΝ OSFRISIS με τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, η Ασφάλεια Χανίων, το Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, καθώς και θηροφύλακες και κυνηγοί της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης – Δωδεκανήσου.

