Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Χανιά.

Πληροφορίες του kriti360.gr ανέφεραν ότι οδηγός μηχανής προσπάθησε να αποφύγει ΙΧ που μπήκε στον δρόμο από τη διασταύρωση, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις καλαμιές.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλιά εθνική Χανίων – Κισάμου, στον Πλατανιά, κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κερίτη, προκαλώντας έναν τραυματισμό και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ο οδηγός της μηχανής έσπασε το χέρι του, ενώ ο οδηγός του εμπλεκόμενου ΙΧ, εξαφανίστηκε αμέσως μετά και αναζητείται.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.