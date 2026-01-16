Κόκκινο κρέας: Πού βάζουν το όριο οι ειδικοί μετά τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ

Οι νέες συστάσεις χαλαρώνουν τους περιορισμούς, αλλά οι ειδικοί επιμένουν στο μέτρο και στην αποφυγή των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κόκκινο κρέας: Πού βάζουν το όριο οι ειδικοί μετά τις νέες διατροφικές οδηγίες των ΗΠΑ
Αλλαγές στη συζήτηση γύρω από το κόκκινο κρέας, φέρνουν οι νέες διατροφικές συστάσεις που εκδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μικροσκόπιο έρχονται και τα πλήρη γαλακτοκομικά καθώς και τα κορεσμένα λιπαρά, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα για το τι θεωρείται τελικά ασφαλές για την υγεία.

Για χρόνια, οι υγειονομικές αρχές προειδοποιούσαν ότι η κατανάλωση περισσότερων από τρεις έως τέσσερις μερίδες κόκκινου κρέατος την εβδομάδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε κορεσμένα λιπαρά που αυξάνουν την LDL («κακή») χοληστερόλη.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες των υπουργείων Υγείας και Γεωργίας των ΗΠΑ, σήμερα, δεν αποκλείουν πλέον τρόφιμα όπως το κόκκινο κρέας, το βούτυρο και τα πλήρη γαλακτοκομικά, σε αντίθεση με τις συστάσεις προηγούμενων δεκαετιών που προέτρεπαν στον αυστηρό περιορισμό τους. Το επίκεντρο των οδηγιών αφορά στην αποφυγή των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

Τι λένε οι ειδικοί

Παρά τη χαλάρωση του πλαισίου, κορυφαίοι ειδικοί στη διατροφή εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Η καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Μάριον Νέστλε, τονίζει ότι η κατανάλωση κόκκινου κρέατος και πλήρων γαλακτοκομικών μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο σε «μέτριες ποσότητες» και στο πλαίσιο μιας συνολικά ισορροπημένης διατροφής. Όπως επισημαίνει, οι νέες οδηγίες δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως άδεια για υπερβολές.

Ο καρδιολόγος και διευθυντής του Ινστιτούτου «Food Is Medicine» στο Πανεπιστήμιο Tufts, Ντάριους Μοζαφάριεν, είναι πιο συγκεκριμένος, προτείνοντας τον περιορισμό του κόκκινου κρέατος σε έως μία μερίδα την εβδομάδα. Παράλληλα, συστήνει την αποφυγή των επεξεργασμένων κρεάτων, όπως λουκάνικα, μπέικον και αλλαντικά, τα οποία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου και διαβήτη τύπου 2.

Σε ό,τι αφορά τα πλήρη γαλακτοκομικά, ο ίδιος θεωρεί αποδεκτή την κατανάλωση έως τριών μερίδων ημερησίως, δίνοντας προτεραιότητα σε ζυμωμένα προϊόντα, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ιατρικής και Διατροφής στο Χάρβαρντ, Γουόλτερ Γουίλετ, ασκεί έντονη κριτική στις νέες συστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αντικατάστασή τους με φυτικές πηγές πρωτεΐνης, όπως όσπρια, ξηρούς καρπούς και σόγια, προσφέρει καλύτερα οφέλη για την υγεία.

Παρά τις διαφωνίες τους, οι ειδικοί συγκλίνουν πως το κόκκινο κρέας δεν χρειάζεται να αποκλειστεί πλήρως, αλλά η κατανάλωσή του πρέπει να είναι περιορισμένη και να εντάσσεται σε μια διατροφή πλούσια σε φρέσκα, ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η έμφαση στη συνολική ποιότητα της διατροφής και όχι σε ένα μεμονωμένο τρόφιμο παραμένει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ο πιο ασφαλής οδηγός για την προστασία της υγείας.

