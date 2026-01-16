Ηράκλειο: Στην εντατική του ΠΑΓΝΗ γιατρός με μηνιγγίτιδα

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο νοσηλεύεται ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα.

Η νεαρή γυναίκα εκδήλωσε έντονη ζαλάδα, οξύ πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό και έσπευσε στα Επείγοντα του νοσοκομείου του Αγίου Νικόλα, όπου εργάζεται.

Ωστόσο, λόγω ελλείψεων στις κλίνες και έπειτα από εξετάσει που βεβαίωσαν πως πάσχει από μηνιγγίτιδα, αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Ηράκλειο.

«Είναι διασωληνωμένη, αλλά αιμοδυναμικά σταθερή και την παρακολουθούμε», δήλωσε στο τοπικό μέσο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Ο πρόεδρος νοσοκομειακών γιατρών ν. Λασιθίου, Κώστας Καραταράκης, μιλώντας στο ίδιο μέσο ανέφερε: «Στην χθεσινή εφημερία είμαστε πολλοί γιατροί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και διαχειριστήκαμε υποδειγματικά το περιστατικό, ώστε να φύγει γρήγορα για το Ηράκλειο. Το μόνο που ελπίζουμε, είναι να πάνε όλα καλά».

Λόγω του κρούσματος, τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να λάβουν αγωγή όλοι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με την γιατρό τα τελευταία 24ωρα.

