Πάτρα: Μαθητής δημοτικού σχολείου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα

Μαθητής Γ' Δημοτικού διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα στην Πάτρα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας στη Πάτρα, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κατά της μηνιγγίτιδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόκειται για ιογενή μορφή μηνιγγίτιδας, η οποία είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς σοβαρές επιπλοκές, συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους γονείς και στους μαθητές να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής –όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών–, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων οι πολίτες πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον παιδίατρο τους.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η πρόληψη στα σχολεία θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.