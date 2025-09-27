Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος εισήχθη εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ
Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα.
Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, σύμφωνα με τη neakriti.gr.
Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.
Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα στην Τρίπολη – Η αποστολή
17:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Ανατροπή και νίκη για τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη
16:51 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Νέο «στραβοπάτημα» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
16:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σοβαρό περιστατικό με ρωσικό υποβρύχιο στη Μεσόγειο
16:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόντης: «Πιστεύω στα παιδιά, όλοι πρέπει να πάρουν ευθύνες»
11:19 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
«Μάτι παντού»: Τα 100 σημεία όπου θα μπουν οι 388 κάμερες της ΕΛΑΣ
01:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ