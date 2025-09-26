Ηράκλειο: Καταγγέλλουν τον θείο τους για συστηματική κακοποίηση από την παιδική τους ηλικία

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές του Ηρακλείου, οι οποίες ερευνούν μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία βιασμού με θύματα δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον θείο τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι δύο γυναίκες, ηλικίας 25 και 23 ετών σήμερα, έσπασαν τη σιωπή χρόνων και κατήγγειλαν τα όσα βίωναν σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας.

Η καταγγελία αφορά τον 56χρονο θείο εξ αγχιστείας των γυναικών, ο οποίος φέρεται να τις βίαζε συστηματικά για μία πενταετία, από το 2012 έως το 2017. Εκείνη την περίοδο, τα θύματα ήταν μόλις 12 και 10 ετών αντίστοιχα.

Μετά την υποβολή της καταγγελίας για τη σεξουαλική κακοποίηση, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 56χρονου. Οι αστυνομικοί του Ηρακλείου προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης