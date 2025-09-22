Σάλος στην Κύπρο: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού

Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου συγκλονίζει την Κύπρο, με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη μίας οικιακής βοηθού, ηλικίας 24 ετών, με καταγωγή από το Νεπάλ, σύμφωνα με το philenews.com.

Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού, η οποία απευθύνθηκε στην Αστυνομία. Μετά τη συλλογή στοιχείων που φαίνεται να τη συνδέουν με την υπόθεση, η νεαρή γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, με το Δικαστήριο να εγκρίνει το αίτημα της Αστυνομίας για την οκταήμερη κράτηση της κατηγορούμενης, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι έρευνες σε συνεργασία με το Τμήμα Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα είχε ξαπλώσει το απόγευμα της Κυριακής για να ξεκουραστεί και η ανήλικη κόρη της βρισκόταν υπό την επίβλεψη της ύποπτης οικιακής βοηθού στο υπνοδωμάτιο της τελευταίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα το βράδυ της ίδιας ημέρας πήρε το κινητό τηλέφωνο της κόρης της, όπως συνήθιζε να κάνει, για να το ελέγξει. Αντίκρισε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία καταγράφονταν τα επίμαχα σημεία του σώματος του κοριτσιού αλλά και ενέργεια κακοποίησης του παιδιού.

Μετά τα όσα είδε η μητέρα, ζήτησε εξηγήσεις από την οικιακή βοηθό, η οποία –σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρώτης– απάντησε πως έπαιζε με την ανήλικη στο υπνοδωμάτιό της.

Αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις τόσο από το ανήλικο κορίτσι, όσο και την ύποπτη. Παράλληλα, πρόκειται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης, ενώ, τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και της ύποπτης θα περάσουν από επιστημονικές, δικανικές και άλλες εξετάσεις.

Το ζήτημα έφτασε μέχρι τη Βουλή

Το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο απασχόλησε σήμερα (22/09) την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αφορμή πρόσφατο περιστατικό που αφορά ανώτερο λειτουργό του υπουργείου Παιδείας.

Κατά τη συζήτηση, αναφέρθηκε ότι οι διαδικασίες καταγγελίας συχνά αποδεικνύονται πολύπλοκες, γεγονός που αποθαρρύνει τα θύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, την τελευταία τριετία το Τμήμα Εργασίας έχει δεχθεί 10 επίσημες καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.