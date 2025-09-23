Φυλάκιση 12 μηνών για τον 41χρονο μετανάστη που παρενόχλησε 14χρονη στη Βρετανία

Ο 41χρονος Hadush Gerberslasie Kebatu κατά τη σύλληψή του από την αστυνομία.

Ένας αιτών άσυλο καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση για τη σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη κοπέλα καθώς και σε μία άλλη γυναίκα στο Epping της Αγγλίας.

Ο 41χρονος Hadush Gerberslasie Kebatu διέμενε στο ξενοδοχείο The Bell Hotel στην πόλη του Essex που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λονδίνου, με το περιστατικό να πυροδοτεί εβδομάδες διαμαρτυριών στο κτίριο που χρησιμοποιείται ως δομή φιλοξενίας μεταναστών.

Ο υπήκοος Αιθιοπίας κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης, υποκίνηση κοριτσιού σε σεξουαλική δραστηριότητα και παρενόχληση χωρίς βία νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ένας αστυνομικός περπατά έξω από το ξενοδοχείο The Bell Hotel στο Epping, κοντά στο Λονδίνο, την Κυριακή 27 Ιουλίου 2025. AP

Ζήτησε να απελαθεί

Η δικηγόρος του Kebatu, Molly Dyas, δήλωσε την Τρίτη στο δικαστήριο του Chelmsford ότι ο πελάτης της επιθυμούσε να απελαθεί, χαρακτηρίζοντάς το ως «σταθερή επιθυμία» του και άποψη που είχε «πριν από τη δίκη».

Σύμφωνα με τον βρετανικό νόμο περί συνόρων του 2007, όταν ένας αλλοδαπός έχει καταδικαστεί για έγκλημα και έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 12 μηνών πρέπει να εκδοθεί εντολή απέλασης.

Κατά την έκδοση της ποινής, ο δικαστής Christopher Williams δήλωσε ότι ο αιτών άσυλο ενέχει «σημαντικό κίνδυνο υποτροπής».

Επίσης, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Kebatu «δεν θα μπορούσε να προβλέψει» ότι η παράβασή του «θα προκαλούσε τέτοια αντίδραση από το κοινό».

«Ιδιαίτερα στο Epping», είπε ο δικαστής, «αλλά και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα μαζικές διαδηλώσεις και φόβο ότι τα παιδιά στη χώρα δεν είναι ασφαλή.

«Μου είναι προφανές ότι η ντροπή και η μεταμέλειά σας δεν οφείλονται στα αδικήματα που έχετε διαπράξει, αλλά στον αντίκτυπο που είχαν».

Ο Kebatu έσκυψε το κεφάλι του προς τον δικαστή πριν τον οδηγήσουν στο κρατητήριο.

«Όχι, είμαι 14 ετών»

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι ο Kebatu προσπάθησε να φιλήσει την έφηβη, έβαλε το χέρι του στο μηρό της και της χάιδεψε τα μαλλιά, αφού εκείνη του πρόσφερε πίτσα.

Ο αιτών άσυλο είπε επίσης στην κοπέλα και στη φίλη της ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί τους και τις προσκάλεσε στο ξενοδοχείο.

Αστυνομικοί συνοδεύουν διαδηλωτές κοντά στο The Bell Hotel στο Epping του Λονδίνου, την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025. AP

Το περιστατικό συνέβη στις 7 Ιουλίου, περίπου μια εβδομάδα μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο με πλοίο.

Η κοπέλα είπε αργότερα στην αστυνομία ότι «πάγωσε» και «τρομοκρατήθηκε», λέγοντάς του: «Όχι, είμαι 14 ετών».

Ο Kebatu κρίθηκε επίσης ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε μια άλλη γυναίκα - έβαλε το χέρι του στο μηρό της και προσπάθησε να τη φιλήσει - όταν αυτή προσπάθησε να παρέμβει αφού τον είδε να μιλάει ξανά στην ανήλικη κοπέλα την επόμενη μέρα.

Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, αλλά καταδικάστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Έβαλε μετανάστες σε μπελάδες»

Ο εισαγγελέας Stuart Cowen, συζητώντας μια έκθεση πριν την καταδικαστική απόφαση, είπε ότι ο Kebatu παραδέχτηκε «ότι δεν γνώριζε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τόσο αυστηρό, παρόλο που γνώριζε ότι η ηλικία συναίνεσης στην Αιθιοπία είναι τα 18 έτη».

Ο Kebatu κατάλαβε ότι «το Epping βρίσκεται σε χάος» εξαιτίας των πράξεών του και ότι «έβαλε πολλούς μετανάστες σε μπελάδες», είπε ο Cowen.

Πρόσθεσε ότι ο αιτών άσυλο «ένιωθε πολύ λυπημένος και είχε πολλές τύψεις», αλλά πρόσθεσε: «Η λέξη "χειριστικός" χρησιμοποιείται στην έκθεση», σύμφωνα με το Sky News.

«Κοιτάζω πίσω μου»

Ο Cowen διάβασε επίσης τις καταθέσεις και των δύο θυμάτων, με την 14χρονη κοπέλα, η οποία δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, να δηλώνει ότι τώρα «κοιτάζει πίσω της» όταν βγαίνει με τους φίλους της.

Είπε ότι ετοίμασε την κατάθεσή της «ώστε ο άνδρας που μου το έκανε αυτό να καταλάβει τι μου έχει κάνει – σε μια 14χρονη κοπέλα».

Συνέχισε: «Κάθε φορά που βγαίνω με τους φίλους μου, κοιτάζω πίσω μου.

Τώρα, όταν φοράω φούστα, νιώθω ευάλωτη και εκτεθειμένη. Όταν βλέπω τον πάγκο [όπου έλαβε χώρα η σεξουαλική επίθεση], θυμάμαι όλα όσα συνέβησαν».

Η ενήλικη γυναίκα που υπέστη σεξουαλική επίθεση από τον Kebatu και η οποία επίσης δεν μπορεί να κατονομαστεί για νομικούς λόγους, δήλωσε: «Από τη στιγμή του συμβάντος, νιώθω τόσο οργή όσο και απογοήτευση.

Αυτός [ο Kebatu] δεν φαινόταν καν να γνωρίζει ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος».

*Με πληροφορίες από Sky News

