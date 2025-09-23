Βρετανία: «Έκρηξη» παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από ανήλικους – Τα στοιχεία που προκαλούν σοκ

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στην Βρετανία

Η Εθνική Ένωση για άτομα που υπέστησαν κακοποίηση στην Παιδική Ηλικία (NAPAC) επισημαίνει σημαντική αύξηση στα περιστατικά παιδικής κακοποίησης από άλλα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διευθύντρια της NAPAC, Γκαμπριέλ Σο, περιγράφει ως «σοκαριστικά» τα στατιστικά στοιχεία και επισημαίνει ότι έχει συντελεστεί μία «θεμελιώδης μεταβολή» στη φύση των εγκλημάτων.

Τα πιο πρόσφατα επίσημα δεδομένα από το Εθνικό Συμβούλιο Αστυνομικών Αρχηγών (NPCC) για την Αγγλία και την Ουαλία δείχνουν ότι:

στο 52% των καταγεγραμμένων περιπτώσεων η ηλικία των δραστών είναι μεταξύ 10 και 17 ετών.

Περίπου το 41% από αυτά τα περιστατικά σχετίζονται με ακατάλληλες εικόνες παιδιών. Οι περισσότερες από αυτές τις γυμνές φωτογραφίες είναι αυτοπροσωπογραφίες που τραβούν οι ίδιοι οι έφηβοι, οι οποίες μοιράζονται έπειτα ως μέρος «πειραματικής» συμπεριφοράς με τους συντρόφους τους.

Ωστόσο, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, το 17% των σεξουαλικών αδικημάτων που διαπράττονται από παιδιά κατά άλλων παιδιών είναι βιασμοί.

Ο Ρίτσαρντ Φιούκς, διευθυντής της ομάδας αντιμετώπισης παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης του NPCC, προειδοποιεί ότι η φαινομενικά συναινετική ανταλλαγή ερωτικών εικόνων μπορεί να καταλήξει σε εκβιασμό και πίεση, με την εύκολη πρόσβαση σε βίαιο πορνογραφικό υλικό να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε αυτή την ανησυχητική τάση παιδιών που κακοποιούν άλλα παιδιά.

«Για μια γενιά αγοριών, συχνά θεωρείται αυτή η συμπεριφορά φυσιολογική», εξηγεί ο Φιούκς στο Sky News.

Αυτή η αναδυόμενη «κρίση» παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης από συνομηλίκους εκτιμάται πως απαιτεί αυξημένη προσοχή από φορείς προστασίας, εκπαιδευτικούς και γονείς, την ώρα που οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα για τη λήψη μέτρων πρόληψης και στήριξης θυμάτων.

