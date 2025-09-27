Ηράκλειο: Εξαφανίστηκαν τα ίχνη τουρίστριας από την Πολωνία

Ο 42χρονος σύζυγος διαπίστωσε ότι η 41χρονη γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και άρχισε να την ψάχνει στους χώρους του αεροδρομίου

Μία νέα υπόθεση εξαφάνισης ερευνά η αστυνομία του Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretaποστ, το βράδυ ένα ζευγάρι από την Πολωνία έφτασε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης». Ο 42χρονος σύζυγος διαπίστωσε ότι η 41χρονη γυναίκα του είχε εξαφανιστεί και άρχισε να την ψάχνει στους χώρους του αεροδρομίου. Λίγο αργότερα, έλαβε μήνυμα από την ίδια, στο οποίο ανέφερε ότι επιστρέφει στην Πολωνία.

Ο σύζυγος κατήγγειλε την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα του αεροδρομίου, εξηγώντας ότι η γυναίκα έχει κατάθλιψη και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή, την οποία ωστόσο διακόπτει κάποιες φορές.

