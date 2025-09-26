Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο έκανε πτήση από το Μάντσεστερ

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, προχώρησε ο πιλότος αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από Αίγυπτο προς Μάντσεστερ.

Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας Βρετανός 48χρονος επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το πλησιέστερο αεροδρόμιο ήταν αυτό του Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε και ο επιβάτης παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Διαβάστε επίσης