Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο έκανε πτήση από το Μάντσεστερ
Το αεροπλάνο, που είχε τελικό προορισμό την Αίγυπτο, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση καθώς επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία
Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, προχώρησε ο πιλότος αεροπλάνου που εκτελούσε πτήση από Αίγυπτο προς Μάντσεστερ.
Η προσγείωση κρίθηκε απαραίτητη όταν ένας Βρετανός 48χρονος επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο ήταν αυτό του Ηρακλείου. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε και ο επιβάτης παρελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
