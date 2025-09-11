ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Southwest Airlines λόγω τεχνικού προβλήματος
Αεροσκάφος της Southwest Airlines αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτέμβριου, αεροσκάφος της Southwest Airlines παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ. Το Boeing 737-700 αναγκάστηκε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.
Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μεριμνήσει ώστε οι επιβάτες να μεταβούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ. Η Southwest Airlines επιβεβαίωσε ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Κοντά στην απόκτηση του Ζοάο Μάριο
20:08 ∙ LIFESTYLE
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επίσημα στον ΣΚΑΪ
20:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Έντονο στρες: 4+1 έξυπνοι τρόποι για να το τιθασεύσετε
14:01 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ