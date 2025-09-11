ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Southwest Airlines λόγω τεχνικού προβλήματος

Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτέμβριου, αεροσκάφος της Southwest Airlines παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ με προορισμό το Φοίνιξ. Το Boeing 737-700 αναγκάστηκε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα μεριμνήσει ώστε οι επιβάτες να μεταβούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ. Η Southwest Airlines επιβεβαίωσε ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα.